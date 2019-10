Už během příštích dvou týdnů by pak řidiči měli zbystřit v lokalitě u Jordánku pod kopcem směrem do města od Českého Meziříčí, kde začne výstavba okružní křižovatky.

"Stavba probíhá podle harmonogramu, podle smlouvy by první etapa měla být dokončena v srpnu příštího roku," uvedla vedoucí Oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji Jana Jiráňová.

V příštím roce se také budou budovat protihlukové stěny, jejichž typ a barvy se nyní řešily. Zatímco na řadě míst se obyvatelé výstavby protihlukových stěn dožadují, v Opočně se paradoxně proti nim objevily námitky. Lidé žádali, aby se stěna na začátku obchvatu ve směru od Dobrušky nestavěla, podle nich není třeba a přišli by o výhledy na Opočno. Projektant stavby však potvrdil, že stavba protihlukové stěny je nezbytná a že stávající provoz neodpovídá provozu po dokončení stavby, kdy bude rychlost jízdy vozidel 90 kilometrů v hodině. Stěna bude pouze v části tohoto úseku a výhled na Opočno bude z velké části zachován.

"Protihlukové stěny budou umístěné tak, jak jsou v projektu, byly provedeny hlukové zkoušky. Úkolem řidiče není kochat se pohledem na Broumar a krásnou krajinu, ale pohybovat se na silnici bezpečně," dodala Jana Jiráňová.

Zklidnění dopravy místní jen přivítají.

"Zatím vše probíhá bez zádrhele. Strašně se těšíme na to, až bude první etapa hotová. Apelujeme na to, aby byla co nejrychleji a aby byly vykoupeny pozemky i pro druhou etapu," sdělila starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Celkové náklady na první etapu v délce 2,1 kilometru, která "obejde" město ze severu, by měly dosáhnout 145 milionů korun. Zahrnují přípravné práce, výkupy pozemků, realizaci samotné stavby a technický dozor. Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem firma M - SILNICE, a. s. Na financování stavby se podílí ministerstvo průmyslu a obchodu a Královéhradecký kraj.

Druhá etapa v délce přibližně 1,5 kilometru bude navazovat na nově vzniklou kruhovou křižovatku u Jordánku. Zahrnovat bude úsek od ní přes přemostění Zlatého potoka a napojí se na silnici ve směru Ledce a Třebechovice poblíž benzinové stanice u odbočky na Přepychy. Součástí stavby je rovněž mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno - Dobruška. Předpokládané náklady jsou 177 milionů korun.