Společnost Můj Zubař ve spolupráci se Škoda Auto a městem Solnice plánuje provozovat zubní ordinaci.

V současné době všechny zainteresované strany intenzivně pracují na splnění všech legislativních požadavků včetně personálního obsazení tak, aby bylo možné ordinaci v co nejbližším termínu plně zprovoznit. Společnost Můj Zubař zveřejní v průběhu března na svých webových stránkách www.mujzubar.com telefonní číslo do provozovny v Solnici, na kterém se bude možné od dubna přihlašovat do trvalé péče.