„Nechceme, aby se z venkova staly pouhé noclehárny. A jsem rád, že se nám to daří,“ řekl hejtman královéhradeckého kraje Jiří Štěpán při pohledu na tabulku, z níž vyplývá, že současná koalice v rámci dotačního programu Obnova venkova poslala do obecních kas přes 180 milionů korun.

„Program Obnova venkova je jeden z nejklíčovějších a nejzásadnějších grantových titulů. A jsem rád, že je flexibilní a nepomáhá jen s obnovou majetku, místních komunikací , ale pomáhá udržet například i malé prodejny. To se projevilo hlavně v době koronaviru, kdy spousta lidí nechtěla jezdit do větších měst,“ uvedl hejtman a dodal, že v době, kdy se často objevují hlasy, které by zrušily senát i kraje, je právě krajská vláda důležitá. A to i v otázce obnovy venkova. Jeho slova potvrdily i hlasy Deníkem oslovených starostů.

Výše dotací za poslední 4 roky (mil. Kč)

2017 - 24

2018 - 56

2019 - 53

2020 - 50

Například podle starostky Výravy na Hradecku Evy Nepokojové je úloha hejtmanství nezastupitelná. „Ne vždy sice obec či ves na dotace dosáhne, ale to asi málokdo. Nicméně se domnívám, že dotační tituly na obnovu venkova jsou důležité a náš kraj si na tom stojí dobře. A kéž by to takto šlo dál,“ uvedla starostka, která díky pomoci kraje mohla opět ve Výravě otevřít dlouhá léta uzavřený obecní obchod.

Kladně dotace vnímá i starostka Vesnice roku 2017 - Přepych na Rychnovsku Zdeňka Seidelová. „V rámci možností se k nám kraj chová dobře a když potřebujeme, tak nám peníze přidá. Naposledy nám například přispěl sto tisíci na obnově místní komunikace, která stála tři čtvrtě milionů korun,“ uvedla Zdeňka Seidelová, jež si pochvaluje i vstřícnost a informovanost krajských úředníků.

Pomoc úředníků chválí i její kolega z oceněné Vesnice roku – Zdeněk Drašnar z Nového Hrádku na Náchodsku. Tento městys byl oceněn v roce 2019.

„Když tu máme nějaký problém, tak vím, že se můžu obrátit na krajské úředníky a ti vždy poradí. Jsou velmi vstřícní,“ nechal se slyšet Zdeněk Drašnar a kromě dotací, které obec naposledy použila na obnovu veřejného osvětlení, pochválil i menší byrokracii: „Když to srovnám s dotačními tituly od státu či z Evropské unie, tak tam je byrokracie až hrůza. Ale krajské dotační tituly, které jsou navíc, tedy alespoň co se týče obnovy venkova, nadmíru variabilní, jsou velmi jednoduché a člověk nad nimi nestráví příliš mnoho času.“