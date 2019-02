Přiblížil divákům například loňský extrémní závod Ultracycling Dolomitica (675 km / 16 000 m). V závodě přes šestnáct dolomitských sedel suverénně zvítězil v kategorii self-suppor-ted, tedy bez podpory. Popsal i 2200 kilometrů náročnou jízdu kolem Rakouska. Závod pa-tří mezi nejtěžší a nejprestiž-nější ultramaratony na světě.

Už účast na mistrovství světa v ultracyklistice Glocknerman (1000 km) v roce 2017 mu vynesla nominaci na nejtěžší silniční ultramaraton na světě. Dan se k výzvě postavil čelem a letos hodlá se svým doprovodným týmem UPRT pokořit Ameriku.

Race Across America (RAAM) je označovaný za nejtěžší silniční ultramaraton na světě. Limit na zvládnutí bezmála 5000 km dlouhé trasy ze západního pobřeží Kalifornie k východnímu pobřeží je pouhých 12 dní. „Pokud bych RAAM dojel, stal bych se po Svaťovi Božákovi a Tomáši Navrátilovi třetím Čechem, kterému se to podařilo. Ale to vůbec není hlavním motivem. Tím je touha po zážitcích a dobrodružství. Zkrátka poznat kult tohoto závodu na vlastní kůži a ve společnosti fajn party UPRŤáků,“ vyznal se Daniel.

Sedm nadšenců

Ultra Paka Racing Team (UPRT) je parta sedmi nadšenců, kteří Polmanovi během závodu jistí záda, to znamená, že zajišťují veškerý servis. Do Ameriky by měl Dana doprovázet i legendární český ultramaratonec Jíra Hledík, který se na RAAM vydal v roce 2012, ale bohužel ho kvůli zdravotním komplikacím nedokončil.

„Bylo by mi ctí, kdyby tentokrát tu pásku protnul po mém boku. Bral bych to taky jako poděkování za to, co pro českou ultracyklistiku udělal,“ pokračuje 39letý amatérský sportovec, táta dvou dcer.

Přiznává, že hodně času spolykají přípravy kolem závodu - letenky, ubytování, půjčení aut, pojištění. Daniel by raději seděl v sedle kola a trénoval. „Snažím se najít mezi časem pro rodinu a prací skulinku na trénink. Takže jezdím pravidelně, ale není to většinou déle než dvě tři hodiny. To je pro ultramaraton žalostně málo,“ krčí rameny.

V dubnu by chtěl v rámci přípravy zvládnout ultramaraton Race Across Italy, opět v kategorii self supported.

Finanční sebevražda

Co se týká nákladů, americké dobrodružství je pro Daniela v podstatě finanční sebevražda. Jen startovné stojí 3500 dolarů, k tomu letenky, ubytování, půjčení osobního a obytného auta a mraky dalších nákladů.

„Jsem smířený s tím, že přijdu o většinu úspor. Zbytek bych rád získal od partnerů, kteří se mě rozhodnou podpořit. Budu vděčný za jakoukoliv pomoc. Rád bych se lidem pak odvděčil minimálně nalepením jejich jména na auta či kola a uvedením podporovatelů v knize, kterou jsem již začal psát.“

Kdo by se chtěl o Danu Polmanovi a jeho extrémních sportovních projektech dozvědět více, případně ho podpořit, najde informace na www.danielpolman.com nebo facebook@dandapolman.