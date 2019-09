Z 63 hubálovských občanů se stanou obyvatelé okresního města, které se rozroste o katastrální území o výměře 53 tisíc metrů čtverečních.

Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku schválila zastupitelstva Jičína a Tuře a v minulém týdnu podepsali starostové.

Celá záležitost se táhne dva roky. V roce 2017 oslovila obec Tuř bez vědomí Hubálovských Jičín s žádostí o připojení osady k Jičínu. Důvodem jsou peníze a také rozsáhlé, vzájemné neshody mezi obyvateli Tuře a Hubálova.

V Tuři proběhlo referendum, ve kterém s tímto krokem většina lidí souhlasila. Jičín rozhodnutí kvůli komunálním volbám odložil, letos zastupitelé připojení Hubálova odsouhlasili.

Převodu celého katastrálního území je komplexní administrativní záležitostí a v současnosti v republice nevídaným jevem. Jičín celou věc diskutoval s několika úřady a státními institucemi. „Klíčové bylo březnové jednání na ministerstvu vnitra, kde byl probrán procesní postup, aby převod proběhl v souladu s platnými zákony,“ upřesnil tiskový mluvčí radnice Jan Jireš. Bezúplatně bude převedena také hasičská zbrojnice a společenským dům.

Co získá Jičín

Převodem osady příjmová složka rozpočtu Jičína ročně posílí přibližně o 900 tisíc korun. Jičín také získá strategické pozemky, které v budoucnu využije pro svůj rozvoj. Začne rovněž příprava územního plánu Hubálova, který osadě chybí. Na druhou stranu čekají Jičín výdaje. Hubálov je bez vodovodního řadu, ve vlastních studnách mají lidé po povodni nekvalitní vodu. A jako na většině malých obcí, ani tady není kanalizace.

„Náklady na vybudování infrastruktury budou rozděleny do několika let, nepůjde o jednorázový výdaj pro městský rozpočet,“ upozorňuje mluvčí Jan Jireš. Předběžným odhadem představují náklady na vodovod a kanalizaci více než šedesát milionů.

Co čeká Hubálovské?

Obyvatele Hubálova čeká po této změně řada procesních úkonů. Do patnácti dnů si musí například vyměnit občanské průkazy, v tomto případě zdarma. Změnu trvalého bydliště musí nahlásit i správě sociálního zabezpečení, pracující svému zaměstnavateli. Do třiceti dnů musí pojištěnci informovat o změně i zdravotní pojišťovnu. Výměna dokumentů není nutná jen u řidičských a technických průkazů.

Občané musí také provést odhlášení v obci Tuř a splnit ohlašovací povinnost k placení místních poplatků za komunální odpad a psy v Jičíně.

O všech těchto procesech byli Hubálovští informováni prostřednictvím dopisu z jičínské radnice.

„Jsme rádi, že se konečně vše vyřešilo. Máme snad naději, že se v naší osadě něco změní,“ říká jedna z trvale žijících obyvatelek.

Hubálov historicky pod Tuř už patřil, a to do roku 1919. Pak se oddělil a do roku 1960 byl samostatný. Tehdy se ale opět připojil k Tuři. Letos ho definitivně přijal pod křídla Jičín.