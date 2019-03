Okno do srdce pomáhá dětem i rodinám

Královéhradecko, Hořice - Spolek Okno do srdce děkuje všem, kteří přispěli do veřejné kasičkové sbírky, která proběhla od 1. listopadu do 31. ledna v pěti městech - Hořicích, Lázních Bělohrad, Vrchlabí, Dvoře Králové a Náchodě.

Okno do srdce, parta lidí, která pomáhá dětem a pěstounským rodinám. | Foto: archiv spolku

Celkem se na projekt Soužití dětí z dětských domovů s pěstounskými rodinami vybrala částka 8896 korun. „Velké díky patří všem, kteří nám vyšli vstříc a byli ochotni umístit naši pokladničku ve své prodejně,“ říká za spolek Ilona Kovářová. Spolek v brzké době chystá pro děti a náhradní rodiny velikonoční víkendový pobyt ve Vítkovicích. Maškary putovaly Veliší Přečíst článek ›

Autor: Iva Kovářová