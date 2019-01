Východní Čechy - Stejně jako na kandidátkách do blížících se eurovoleb nenajdeme příliš mnoho Východočechů a žádného jako lídra, mizivé zastoupení měl náš region ve štrasburském parlamentu i doposud.

Oldřich Vlasák. | Foto: Deník/ David Taneček

Východní Čechy zde z 22 českých europoslanců reprezentoval jediný člověk – bývalý primátor Hradce Králové, pozdější šéf českého Svazu měst a obcí a nynější místopředseda Evropského parlamentu 59letý Oldřich Vlasák.

• Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 23. a 24.

května, zvolíme v nich 21 českých zástupců (dosud jich bylo 22)

• Europoslanci jsou voleni na pět let, celkem bude mít Evropský parlament 751 poslanců z 28 zemí

• Do voleb se v Česku přihlásilo 39 uskupení

• Na rozdíl od parlamentních voleb je celé Česko jedním volebním obvodem, kandidátky jsou proto celorepublikové

Barvy skomírající ODS bude hájit i letos, ale až na čtvrté, nevolitelné pozici kandidátky. Takže pokud ho lidé nebudou kroužkovat, se Štrasburkem se nejspíš rozloučí.

Přitom ostudu východním Čechám v europarlamentu Vlasák rozhodně neudělal. Spíše naopak.

Podle nezávislého průzkumu renomované nadace Open Society Fund skončil v „pracovitosti" mezi jinak lenivými českými europoslanci na druhém místě, hned za Zuzanou Roithovou z KDU-ČSL. Analýza brala v úvahu množství kritérií. Nejen docházku, ale i počet vystoupení, pozměňovacích návrhů a podobně. V první desítce se umístil dokonce i ve srovnání všech 766 europoslanců.

„Ve vedení Evropského parlamentu jsem byl jazýčkem na vahách mezi lidovci na jedné straně a koalicí socialistů, zelených a liberálů na straně druhé. Dařilo se mi proto prosazovat různé věci, protože mne potřebovaly obě strany," řekl Vlasák. Díky své předchozí kariéře se snažil kopat hlavně za komunální sféru – obce a města. Podle svých slov tak má zásluhu například na prosazení výstavby dálnice mezi Hradcem Králové a Polskem nebo urychlení výstavby dálnice D3 na České Budějovice. Podporoval i výstavbu lanovky na Sněžku či opravu zámku na Kuksu.