"K dispozici je speciální zvedák a schůdky, které jim usnadní vstup do bazénu," sdělil referent Informačního centra v Opočně Dalibor Štěpán.

S koupalištěm má město Opočno další plány. Do budoucna se počítá s výstavbou sociálního zázemí pro přilehlý kemp a dalšími úpravami areálu.

Na koupaliště zatím jen za kulturou

Za osvěžením se už nyní mohou lidé na Rychnovsku vydat na dobrušské koupaliště. I to čeká na "omlazovací kúru", v současné době se však teprve zpracovává projekt.

Na koupalištích ve Vamberku a v Kostelci nad Orlicí se zatím návštěvníci nesmočí. V Kostelci nejsou dokončené opravy bazénu. "Zatím na stránkách necháváme, že otevřeme v polovině července, ale jestli to dopadne, nevíme. Začínám být pesimista. Rekonstrukce, která měla být hotová 20. května, není doteď. Je to pro nás komplikované, nicméně chápu, že letos je všechno jinak. Firma neměla z čeho dělat, protože neměla materiál, takže se práce posouvala," vysvětluje provozovatel kosteleckého koupaliště Marián Šípoš.

Jak poznamenává, bazén už rekonstrukci potřeboval, od té poslední uběhlo asi 18 let. "Vyměňuje se tak třicet procent keramických obkladů, je to řádově 200 metrů, a obnovují se dilatační spáry," upřesňuje.



V nejistotě zůstává nejen, co se týče dokončení prací, ale i v tom, jak se bude vyvíjet návštěvnost. "Co vím od provozovatelů bazénů, které už jsou v provozu, je tak na dvaceti procentech. Lidé se ještě bojí, navíc není dobré počasí," dodává Marián Šípoš.



Na kostelecké koupaliště tak zatím budou od 1. července lákat jen kulturní akce, kromě diskoték to bude 11. července oblíbený karneval pod širým nebem.

Velký bazén čeká rekonstrukce

Koupací sezona ve Vamberku letos ani nezačne. "Koupaliště bude letos určitě zavřené. Je vypsané výběrové řízení na rekonstrukci velkého bazénu a rozvodů," říká vedoucí koupaliště Jaroslav Stárek.

Malý bazén byl opraven už asi před čtyřmi lety, podobně jako zázemí pro šatny a záchody. V další fázi by pak měla přijít na řadu úpravna vody. Investice však budou záležet na přísunu financí, které bude mít město k dispozici.