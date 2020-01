K tomuto opatření má jeho kastelán několik důvodů. Jedním z nich je zajištění bezpečnosti zámku a v něm uložených sbírek. Tím dalším je chování návštěvníků, kteří si tu počínají tak, jak by neměly. Při pořizování fotografií sedají na sochy jelenů a ulamují přitom paroží a škody po sobě zanechávají i na dalších místech areálu.

Chtějí chránit jeleny

"Velmi zásadním důvodem je zabránění vandalismu, který ohrožuje součásti národní kulturní památky. Jedná se zejména o poškozování soch jelenů a kašny na arkádovém nádvoří. Také chci tímto krokem zabránit neuváženému jednání mnoha návštěvníků, kteří pořizují snímky na balustrádách vyhlídkové terasy a tím nejen, že ohrožují součásti památky, ale ohrožují hlavně své bezpečí a zdraví," vysvětluje kastelán Tomáš Kořínek.

K uzavření nádvoří ho vedou také plány na jejich proměnu. Měla by se jim vrátit podoba z přelomu 19. a 20. století, která koresponduje s chystanou úpravou prohlídkových tras. "S tím souvisí navrácení dělových lafet a dalších prvků na nádvoří, které bez ochrany nemohou být umístěny do volně přístupných míst areálu zámku," dodává Tomáš Kořínek.

Nádvoří by měla být znovu zpřístupněna po 27. březnu. Uzavřen pro veřejnost zůstává do zahájení sezony také park v údolí Zlatého potoka a zimní režim panuje rovněž v parku u letohrádku. Do konce března je otevřený pro veřejnost jen částečně, a to denně od 8 do 16 hodin. Nepřístupná část parku je od přístupné oddělena mobilními zábranami. Za tmy, sněhu, náledí a při silném větru je vstup do parku zakázán.