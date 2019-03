Královéhradecko, Sobotka - Poměrně komplikovaná oprava interiérů staré radnice na náměstí (čp. 5) pokračuje. Po výměně shnilých nosných stropních trámů se pokračuje v instalaci topení, vody a odpadů a elektroinstalaci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

V průběhu března se do přízemních prostor přestěhuje vinotéka a do konce května by měly být odevzdány i prostory 1. patře, kde vznikne kancelář a dva byty. Opraven bude i vstup do budovy včetně dveří a chodby. Souběžně se v jarních měsících bude rekonstruovat střešní krytina.