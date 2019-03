„Sníh je trochu rozjetý, ale pořád se dá lyžovat. Přijeli jsme jen na otočku z Jihlavy, máme tady v Orlických horách příbuzné, takže jsme tu zůstali dva dny. Ještě se chystáme do Jeseníků,“ prozrazuje Gabriela Olšovská.

Z Kladenska dorazila i s celou rodinou Jitka Nováková: „Máme celý týden prázdniny. Normálně jezdíme do Krkonoš. Letos jsme chtěli udělat nějakou změnu, tak jsme vyrazili do Orlických hor. Doteď jsme jezdili v Deštném a dnes jsme přijeli do Říček. V Orlických horách se nám líbí. V Krkonoších je víc sněhu, lyžařských středisek, ale zas jsou tady nižší ceny. A problémy se zaparkováním jsme neměli tady ani v Deštném.“

To se však v příštích dnech může změnit. Na Rychnovsku totiž právě začínají jarní prázdniny a dá se očekávat, že nejen díky nim, ale i kvůli již uzavřeným areálům do Říček a dalších středisek, kde se ještě lyžuje, zamíří větší počet návštěvníků.

Nejhorší situace s parkováním pak zpravidla bývá na Šerlichu, kde vyznavači běžeckého lyžování odstavují auta, kde se dá.

Kde se ještě lyžuje

Lyžuje se stále nad Zdobnicí, na Šerlišském Mlýnu, v Čenkovicích jsou v provozu všechny sjezdovky s výjimkou vleku Vigona a Kidsparku. Zhoršily se tam podmínky pro běžecké lyžování, které jsou místy zledovatělé. Sezonu už zcela skončila například ve Skiareálu Dlouhoňovice nebo na Faráku v Rokytnici v Orlických horách.

Na některých místech se lyžuje jen přes den. Večernímu lyžování pro letošek odzvonilo v Sedloňově, Olešnici v Orlických horách a Říčkách. Běžecké stopy z Říček se upravovaly během pátku. Stejně jako na osvětleném běžeckém okruhu Ski arény v Orlickém Záhoří, běžecké tratě v okolí a rolba vyjela i z Deštného v Orlických horách. Tamní lyžařský areál je celý v provozu.

„Stále máme otevřeny všechny sjezdové tratě s dostatečnou vrstvou sněhu. Březnová lyžovačka je bez čekacích dob u lanovek a vleků. Areál Marta I i Marta II plánujeme mít v provozu do konce března. Pravidelné večerní lyžování bude do 16. března,“ sdělil provozovatel Petr Prouza.

Místo silnic tankodromy

Oteplení přináší zhoršení kvality sněhu, lyžaři by si proto měli počínat na sjezdovkách i v bílých stopách opatrně. A nejen tam.

Nebezpečí číhá také na silnicích. Kvůli namrzlému i odtávajícímu sněhu některé úseky připomínají tankodrom.

Zvlášť nebezpečná je cesta mezi Říčkami a Zdobnicí a dále mezi Zdobnicí a Deštným v Orlických horách. Tam, kde už sníh slezl, pak na mnoha místech odkryl děravé silnice.