Jana Němcová z Neratova: Tak nějak věříme, že přežijeme

/FOTOGALERIE/ Je to už 75 let, co osadu Neratov v Orlických horách postihla pohroma. Jen pár hodin poté, co 10. května 1945 ves obsadila Rudá armáda, opilý ruský voják několikrát vystřelil z pancéřových pěstí a jedna ze střel zasáhla věžičku místního kostela. Následnému požáru padla za oběť střecha, dřevěná schodiště obou věží i zvony. Snahy o rekonstrukci chrámu v poválečných letech skončily nezdarem.

Z neratovského zahradnictví. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Znovu vzkřísit kostel a vrátit život do vysídlené pohraniční osady se podařilo až občanskému sdružení Neratov. Díky němu našli v Neratově domov i práci lidé s postižením. "Říkám si, kdyby tenkrát kostel nevyhořel, dnes tu nejsme. Byla by to taková normální vesnice jako všechny tady okolo. Přivedla nás sem oprava kostela. Jak se říká: všechno zlé je pro něco dobré," tvrdí předsedkyně sdružení Jana Němcová. Jenže po 75 letech životu v této osadě zasadila další ránu vládní opatření kvůli šířící se pandemii koronaviru. "Nejobtíženější byla situace pro naše klienty, pro chráněné bydlení. I pro nás zdravé je situace těžká a pro lidi s mentálním postižením, kteří mají nějaký hendikep, je to těžké dvojnásob. Třeba i to, že nemohli nikam vycházet, nikam jezdit. Myslím si ale, že personál chráněného bydlení se s tím popasoval dobře," hodnotí Jana Němcová. Měsíce spojené s řadou omezení prý pomáhalo přečkat zdejší prostředí. "Zaplať pánbůh, že žijeme v takové krásné přírodě," říká rodilá Pražačka. Rezervace jsou plné, jen otevřít Stav nouze však přinesl i jiné starosti. "Museli jsme zavřít hospodu a ubytování, z čehož jsou docela velké a pro nás důležité příjmy. Některé zaměstnance jsme pak poslali domů na 60 procent mzdy, pracovní náplň se nám snížila jen na nějaké montážní práce," vysvětluje Jana Němcová. Pandemie odzvonila řadě poutí. Léto bude i bez opočenské Porcinkule Přečíst článek › Jak ale podotýká, se založenýma rukama sdružení nečekalo, co bude dál: "V naší chráněné dílně jsme šili roušky a dodnes šijeme ochranné obleky, což nám na druhé straně ztráty tak trošku vykompenzovalo. V současné době už máme otevřené zahradnictví, zahrádku u hospody, na ubytování už máme všechno zarezervované, tak jen čekáme, až budeme moci otevřít. Tak nějak věříme, že přežijeme." Ránu snad pomohou zacelit výletníci, kterých do Neratova přijíždí stále dost. Láká je sem zejména neopakovatelná atmosféra zrekonstruovaného kostela s prosklenou střechou. Už se v něm opět konají mše. Opatření přitom přinesla i rušení kulturních akcí, výtěžek z nich Neratovu také pomáhá. Nad těmi plánovanými na léto stále visí otazník. Týká se to například Menteatrálu, festivalu divadel pracující s mentálně postiženými, nebo Neratovské pouti. Ztráty sčítá i Pferda Finanční potíže spojené se stavem nouze teď řeší rovněž rychnovská nezisková organizace Pferda, která poskytuje služby dospělým lidem s mentálním a duševním onemocněním. U Domašína archeologové objevili pravěk Přečíst článek › "Momentálně se nacházíme v takzvané "nejisté sezoně". Tři střediska jsou z nařízení vlády stále úplně zavřená - obě Tréninkové kavárny Láry Fáry a Tréninková pekárna, ostatní fungují většinou jen na půl plynu. Pekárna Na Plechu v Kvasinách zavedla pravidelné rozvozy. Úklidová firma Láry Fáry až na malá omezení i nadále uklízela a díky tomu bylo v bytových domech na Rychnovsku, na městském úřadě v Kostelci nad Orlicí nebo na Městském úřadě v Náchodě čisto a bezpečno," říká zástupkyně ředitelky Iva Laštovicová. I v době největších karanténních opatření přitom nepřestali zaměstnanci Pferdy poskytovat podporu klientům, kteří bydlí sami doma a potřebují asistenci. Navštěvovali je, pomáhali jim s nákupy, úklidem i ostatními běžnými záležitostmi. I když se situace poslední týdny lehce normalizuje, sčítají ztráty a hledají podporu na činnost. S nadějí nyní vyhlížejí, až že se v pondělí otevřou všechna střediska a do obou kaváren se vrátí zákazníci. I tím, že lidé do kaváren přijdou, objednají si něco dobrého z pekárny Na Plechu nebo služby úklidové firmy, mohou pomoci. "Koronavirové období nás těžce zasáhlo, pomalu sčítáme vzniklé ztráty a budeme rádi za jakoukoliv formu podpory. Spustili jsme proto kampaň na portálu Darujme.cz, kam lidé nebo firmy mohou individuálně přispět," dodává Iva Laštovicová. FOTO: Polští pendleři mohli na pár minut přes hranice. Přijeli na testy Přečíst článek ›

