V Ostroměři by brzy mohl vyrůst dům s pečovatelskými byty, kde by našli útočiště senioři, kteří jsou soběstační, ale potřebují pomoc s dílčími činnostmi.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

Dvanáct až šestnáct bytů by chtěla obec vybudovat za pomoci dotace na Černé pěšině, v místě současného parkoviště a skateparku. „Chtěli bychom jej postavit co nejdříve. Byty by byly určeny pro manželské a partnerské dvojice, případně i jednotlivce,“ potvrdila místostarostka Hana Němečková.