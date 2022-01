Hodinu po poledni se otužilí plavci začali scházet na nábřeží Závodu míru. Nejmladšímu bylo teprve šestnáct let, ten nejstarší pomáhal zakládat otužilecký oddíl před padesáti lety. Nyní si společně zaplavali v řece, která měla 2,2 stupně. Teplota se vyšplhala jen na jeden stupeň nad nulou. „Mě by do té vody nikdo nedostal,“ smála se Jitka z Pardubic, která se na otužilce přišla podívat už poněkolikáté.