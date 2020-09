Martin Ludvík, předseda České ovocnářské unie potvrzuje, že švestky budou letos jediným ovocem, kde se očekává mírně nadprůměrná úroda.

Nejčastěji se v našem kraji pálí právě švestky, po nich jablka a okrajově hrušky. Pálit se dá veškeré ovoce s obsahem cukru, které si zákazník vypěstuje. Takže to mohou být i třešně a višně, meruňky nebo broskve. „Jednou jsme měli zákazníka, který si přivezl kvas z jahod,“ vzpomíná Lubomír Brázdil z novobydžovského Ovocného pěstitelského lihovaru.

Upozorňuje, že ovoce na kvas by mělo být dobře vyzrálé a nesmí být plesnivé nebo nahnilé. Cukernatost hodnotí jako průměrnou.

„Sezonu můžeme posoudit až v prosinci nebo lednu. Kvůli navýšení spotřební daně jsme už ale zaregistrovali razantní úbytek zákazníků, “ přiznává Lubomír Brázdil, který se obává, že kvůli nevýhodné ceně lidé zase začnou pálit ovoce doma.

Pěstitelská pálenice Hradec Králové zahájila provoz v červenci. Provozovatel Jiří Kliment konstatuje, že ovoce k pálení je stále málo, zatímco před dvěma roky ho byla nadúroda.

„Sklizeň jablek je o měsíc posunutá. Plody ještě nevyzrály. Jindy jsme v druhé polovině září jeli naplno, letos to bude v polovině října,“ odhaduje Jiří Kliment rozjezd sezóny v provozovně, která vyrábí pálenku pouze z dovezeného kvasu.

„Kvas vypálíme a lidé si od nás odvezou ušlechtilý nápoj. Ovoce nenakládáme, ale lidem dáváme podrobný návod, jak kvas připravit,“ poučuje nás. Litr vypálené padesátiprocentní pálenky po navýšení daně tu stojí 175 korun.

V pálenici Češov na Jičínsku začínají pálit meruňkový kvas a chystají se na švestky. Jde o provozovnu, kam můžete přivést i čerstvé ovoce.

„Přijímáme průměrné množství švestek a stejné to bude s jablky, která zatím nejsou vyzrálá. Taková úroda jako před dvěma roky to určitě nebude,“ domnívá se majitel provozovny.I tady stouply ceny destilátu kvůli spotřební dani, a to o deset korun. Za litr pálenky z kvasu zákazníci platí 200 korun a z dovezeného ovoce 210 korun.