Jedinou památkou, která se těší z nárůstu počtu návštěvníků, je opočenský zámek. Tato národní kulturní památka se stala hitem a přilákala 59 588 turistů, v porovnání s předchozím rokem o 10 tisíc více. U letošní nuceně zkrácené sezony se přitom ani nedalo čekat, že bude trhat rekordy.

"Ale pro nás jako zámek v Opočně to dopadlo velice dobře. Jsme spokojení. V červenci a v srpnu jsme nevěděli, kde nám hlava stojí, lidí tu bylo opravdu hodně," potvrdil v rozhovoru pro Deník kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Čím si to vysvětlujete?

Jednak mediálním zájmem o Opočno v souvislosti s restitucí, protože v květnu padlo jedno rozhodnutí týkající se nemovitosti a v červnu druhé týkající se mobiliáře. A pak jsme měli velmi úspěšné kulturní akce. Byl na ně velký ohlas.

Nabídli jste něco jiného než v předchozích letech?

Třeba hned na začátku července jsme měli Svátky růží a protože jsme nevěděli, jak bude možné provázet, jak bude muset být snížena kapacita prohlídek, nabídli jsme návštěvníkům, že si interiéry zámku mohou projít sami a v klidu si je prohlédnout i s květinovou výzdobou. Procházeli zámkem jako muzeem a za ty tři dny se nám tady vystřídalo více než 3,5 tisíce lidí. Jinak nebudu zastírat, že bylo v létě i chladněji a víc pršelo než v minulých letech. To vysoké návštěvnosti také přispělo.

Na říjen jste plánovali mimořádně zpřístupnit druhé patro zámku, nyní kde jsou depozitáře. Bohužel to kvůli nově zavedeným opatřením nedopadlo…

Na to jsme neměli vliv, provázet jsme nemohli. Měli jsme rezervace zájemců, těšili se. Museli jsme ale akci přesunout na jaro. Doufáme, že už situace bude lepší.

Zdroj: Deník / Jana Kotalová

V druhém patře chcete otevřít v roce 2022 nový prohlídkový okruh. Už jste začali s přípravami?

Určitě. Teď probíhá čištění stropů a čeká nás oprava kachlových kamen a podlah ve dvou místnostech. Furt je co dělat a teď vůbec, protože Národní památkový ústav musí utratit co nejvíce peněz do konce roku, protože od 1. ledna už zase nebude ani koruna.

Pomůže opravám zámku vysoká návštěvnost?

Určitě. Moc děkujeme všem, kteří na zámek přišli. Návštěvou památky ji zároveň podpoříte. Vstupné totiž nejde, jak si mnozí lidé myslí, do státního rozpočtu, ale obvykle zůstává na tom daném objektu a my za něj můžeme třeba opravit mostek v parku, ohradní zeď zámeckého parku nebo se za tyto peníze pustit do oprav v druhém patře.

Na jaře, když byl zámek zavřený, jste připravoval on-line prohlídky zajímavých míst. Chystáte něco podobného do konce roku?

Byl to takový seriál s kastelány, ale teď na podzim se asi nezrealizuje, protože starostí, co se týče investic, je velká spousta. Ale chystáme na facebook, na instagram seriál o skrytých pokladech depozitářů opočenského zámku a příběhy obrazů, mobiliární fond opočenského zámku je opravdu bohatý a je z čeho čerpat. Budeme tak neustále v kontaktu s návštěvníky alespoň přes sociální sítě.

Jaká byla návštěvnost památek v roce 2020 (porovnání s rokem 2019)



Hrádek u Nechanic 23 670 (41 354)

Kuks 54 559 (78 200)

Náchod 33 275 (43 226)

Opočno 59 588 (49 464)

Ratibořice 51 156 (60 476)