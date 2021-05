Altán Městské knihovny ve Vamberku se ve své kategorii dostal mezi trojici topfinalistů jak v hlasování odborné poroty, tak veřejnosti, stejně jako zdobnická Pařezová chaloupka. Ta nakonec zaznamenala ještě větší úspěch. Ve své kategorii realizovaných dřevěných staveb ji hlasy veřejnosti katapultovaly na první místo.

"Děkujeme všem, kteří poslali hlas našemu projektu a rovněž děkuji našim klientům - kamarádům, který nám dali tu možnost víkendové stavení pro ně vymýšlet. Bez společných debat by ten dům určitě tak dobře nedopadl. A moc děkujeme bratrům Novotným, kteří dům s obrovskou péčí postavili," uvedl Pavel Griz ze sdružení MOLO architekti.

Stavba s poetickým názvem Pařezová chaloupka vyrostla v malebném prostředí Orlických hor v Malé Zdobnici. Je však nutno dodat, že na místě s pohnutou minulostí.

"Před 70 lety zde stávala chalupa, která byla po válce násilně opuštěna. Na místě zbyly v dnešní době pouze kamenné základy a vzrostlé jasany, jež chalupu obklopovaly. Protože jsme chtěli paměť krajiny zachovat, navrhli jsme zde chalupu. Stavbu velmi prostou s jedinou myšlenkou – žít spolu a žít v krajině," uvedli oba autoři ze sdružení MOLO architekti. "Naše práce nás dost baví a to, že ji můžeme dělat, je velká odměna. No ale když se líbí ještě někomu jinému, tak je to bezvadná zpráva, hrozně moc děkujeme," reagoval na zprávu o vítězství druhý z autorů Patrik Zamazal.

Projekt dřevěná stavba roku, kterému udělila záštitu tři ministerstva, vyhlašuje Nadace dřevo pro život už po jedenácté. Letos byly soutěžní stavby rozděleny do šesti nových kategorií.