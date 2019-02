Východní Čechy, Dvůr Králové nad Labem - Ředitel Tomáš Doubrava ocenil dlouholetou spolupráci novin a královédvorského pivovaru.

PATRONEM TISÍCÍ VÁRKY v Královédvorském pivovaru Tambor se stal ředitel východočeských regionálních Deníků Tomáš Doubrava (vlevo). S majitelem Nasikem Kiriakovským ochutnávají mladinu. | Foto: Archiv

„Letos slavíme pět let existence a právě vaříme tisící várku, což je pět milionů půllitrů Královédvorského piva Tambor," mohl v pátek pronést majitel pivovaru Tambor Nasik Kiriakovský. Půl národa si tak už dalo půllitr Tambora. Taková událost si zaslouží oslavu.

Ve varně Královédvorského pivovaru Tambor se sešel Nasik Kiriakovský se sládkem Janem Pavlíkem a jeho kolektivem. Role patrona se ujal ředitel východočeských regionálních Deníků Tomáš Doubrava. Volba nebyla náhodná. Deník sledoval vznik a růst Královédvorského pivovaru Tambor od samého počátku.

„Jedná se o letošní 190. várku. Vaříme jedenáctku, stejně jako v případě historicky první várky, i té pětisté," vysvětlil sládek Jan Pavlík. Do konce roku by mělo roční číslo stoupnout až na 290. „V současné době jede pivovar na sto procent své kapacity. Oproti loňsku jsme zaznamenali nárůst o 25 procent," doplnil Pavlík.

„Proto v současné době řešíme rozšíření kapacity až o 75 procent té současné. Ale samozřejmě za zachování kvality piva, při dodržení všech technologických postupů a doby ležení," zdůraznil majitel Nasik Kiriakovský.

Patron tisící várky, ředitel východočeských Deníků Tomáš Doubrava, vyzdvihl dlouhodobou spolupráci novin s Královédvorským pivovarem Tambor. „Jsem rád, že mě pan Nasik Kiriakovský pozval jako patrona tisícího vaření. S pivovarem Tambor spolupracujeme dlouhá léta, v podstatě od jeho vzniku. Je hlavním partnerem naší čtenářské soutěže Tipliga, které se účastní kolem pěti tisíc hráčů. Stejně tak podporuje Tambor naší Zimní Tipligu a je rovněž partnerem soutěže O nejlepšího fotbalového kanonýra," vysvětlil.

Zároveň ale přidal i svůj soukromý pohled: „Sleduji práci pana Kiriakovského od počátku. Obdivuji jeho nadšení, ochotu investovat do projektu, kdy se znovu začíná vařit pivo ve Dvoře Králové. Přeji vše dobré pivovaru i do dalších let a věřím, že se bude i nadále rozvíjet tak, aby si Královédvorské pivo Tambor mohla dát ne půlka, ale celý národ. Musím také jako obdivovatel židovské kultury ocenit, že Nasik Kiriakovský investoval do speciálních technologií, které splňují status košer piva. Podobný certifikát má jen málo pivovarů."

A na závěr dodal, že si Tambora vždy rád dá. „To pivo mi chutná, hlavně jedenáctka, která si hned v prvních letech po zrodu vydobyla řadu ocenění," dodal ředitel východočeských Deníků.

Sládek Jan Pavlík působil dříve v Ústí nad Labem. „Tohle je pro mě výjimečná událost. U tisíce várek jsem byl, ale tohle je vůbec poprvé ta historická, jubilejní. Jsem rád, že se mohu podílet na obnovení pivovarnické tradice ve Dvoře Králové," podotkl. Jan Pavlík byl také u vaření 500. várky.