Z reproduktorů se line známá filmová melodie a na scénu vstupují krotitelé duchů - z Prorubek a Petrovic. Mají před sebou opět nelehký úkol, tentokrát je však nečeká boj s duchy, ale s vlastním odhodláním. Osedlávají trakař a pouští se po úzké dřevěné lávce. Stačí malá chyba, zaváhání a skončí v ledové vodě. A aby to nebylo tak "jednoduché", uprostřed lávky je třeba se vystřídat. Jsou to ale zkušení borci a zvládají to na jedničku.

Prorubská lávka i u dalších účastníků v sobotu důkladně prověřila, jak dokážou udržet s naloženým trakařem směr, balanc, sílu a jak zvládnou nenechat se rozhodit. Dostat se na její druhý konec se stalo pro leckoho nerozlousknutelným oříškem, a tak nebyla nouze o pády do vody na všechny možné způsoby, třeba i s přemetem.

"Vůbec jsme netrénovaly. Jsme tady poprvé, trakař jsme nikdy neřídily, možná leda v zahradě," prozrazují chvíli po svém účinkování zcela promáchané Šárka a Nela Novákovy z Brocné a Voděrad, které lávku v Prorubkách překonávaly na trakaři v kostýmech králíka a oslíka.

Po pádu do ledové vody jim daly pořádně zabrat a měly co dělat, aby se vůbec na břeh vyškrábaly. "Byl to šok a ještě ve vodě ztěžkly, má to snad sto kilo, táhlo to ke dnu," svěřily se s úsměvem.

Ve vodě skončili také mniši z Hronova

A bavil se každý. Akce byla i atraktivní přehlídkou nejrůznějších kostýmů, ať už to byl kečup, havajská tanečnice, papoušek či mořské panny…

"Přijeli jsme z Hronova. Já jsem tady byl v roce 2019 ještě s jiným kamarádem. Tehdy jsme dopadli podobně, střídali jsme se uprostřed, ale pak jsme spadli. Voda dneska nic moc, je zima," přiznává Matěj Němec, který letos do Prorubek dorazil s Václavem Brucknerem a oba oblékli mnišská roucha. "Kostýmy jsme sháněli na poslední chvíli, dneska ráno. V Hronově máme takovou firmičku s kostýmy, tak jsme oblékli to, co se nám nejvíc líbilo," vysvětluje Matěj.

A vyzkoušeli také přechod lávky v ploutvích, bohužel ten pro ně rovněž skončil studenou koupelí. V sobotu se prorubské koupaliště překonávalo i na neckách, soutěžící kouleli přes lávku sud a prubli ji přejet také na kole.

Tradice sahá až do konce 80. let

"Akce se traduje, tuším, od roku 1988. Naši tátové ji uspořádali ze začátku jen pro nás, pro děti z Prorubek. Následně se rozrostla do rozměrů, kdy jsme sezvali i lidi z okolních vesnic a všechny, kdo chtěli přijít," říká za pořadatele Jiří Dušánek.

Ze začátku prý bylo i více disciplín, k nimž patřil přejezd vody na vodních lyžích. "Myslím, že to bylo jen jeden rok a vůbec se to nedařilo. Nikdo nedojel, nešlo to," vzpomíná.

Prorubská lávka si za dlouhá léta konání získala věhlas. "Měli jsme tady i borce z Přelouče, kteří jezdili pravidelně. Letos nám tady chybí tábor, který dnes akorát střídá turnus, ale jinak se také účastní," podotýká Dušánek.

Na organizaci akce se podílí okolo 60 lidí. "Vesnice má tak 70 obyvatel, ale je tady spousta chalupářů, kteří se do akce zapojují a patří jim za to díky. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s obcí s tím, že jsme tady všichni ochránci přírody, ať už to jsou hasiči nebo jiné spolky. Táhneme za jeden provaz a stejným směrem. Chceme se bavit těmito akcemi," vysvětluje.

Čím menší obec, tím lépe se prý dokáže semknout a něco dokázat. "Rád vzpomínám například na svěcení nového zvonu, který přišel do naší kapličky. Nový zvon odlil na zakázku mistr zvonař Votruba z Myslkovic. Váží 40 kilogramů a díky elektrifikaci zvoní každý den ve 12 a 18 hodin. Udává nám tady rytmus života," dodává Dušánek.