„Všichni v zoufalém stavu, podvyživení, dehydratovaní, hladoví. Jeden z pejsků jménem Konvalinka musel být utracen. Měl vážný neurologický problém a velkou neléčenou ránu mezi očima,“ uvedla Martina Tačnerová, která situaci ohledně spolku dlouhodobě sleduje.

„Je neskutečné, že někdo, kdo si udělá spolek na důstojné dožití starých psů, jim dokáže udělat toto. Člověk, který se prezentuje jako milovník zvířat, je prachsprostým tyranem,“ doplnila Tačnerová s tím, že psi žili v hrozných podmínkách a v domě se přes zápach čpavku nedalo dýchat.

Trestní oznámení v říjnu loňského roku podala krajská veterinární správa. „Prověřujeme oznámení na podezření trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách. Zvířata byla na základě rozhodnutí Státní veterinární správy a Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou umístěna do náhradní péče,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Veterinární správa odebrání zvířat potvrdila. „Zmíněná akce proběhla a kolegové z Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj byli společně s policií a zástupci města Rychnov nad Kněžnou na místě. Celou akci koordinovala policie. Ve věci je vedeno trestní řízení ze strany policie,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Sama majitelka zapsaného spolku Domova na konci cesty Lenka Pelinková Deníku zatím nechtěla k případu nic sdělit s tím, že se nejdřív spojí se svým právníkem. Celou kauzu označila za hon na čarodějnice.

„Nejsem útulek a nechci útulek suplovat. Ano, na mém pozemku má Městská policie Vamberk záchytný kotec, pomáhám jim s inzercí nalezených psů, a pokud se výjimečně stane, že se nedohledá majitel, což se stává opravdu málo, pomáhám jim s hledáním domova. Občas pomůžu ještě dvěma dalším malinkým vesničkám, ale ty mají tak 1 až 2 pejsky ročně, někdy ani to ne,“ napsala Pelinková na svém facebookovém profilu v posledním příspěvku z 19. ledna. „Nejsem za to placena, dělám to proto, že si mají lidé pomáhat. Ve výjimečných případech pomůžu soukromým lidem s umístěním pejska, pokud mu hrozí nebezpečí nebo je situace vážná, ale rozhodně nechci nahrazovat útulek, v okolí jich je dostatek,“ dodala.

Pelinkové na její projekt lidé posílali i finanční dary. Například na webu darcovstvi.vaschovatel.cz spolku přispělo přes tisíc lidí celkovou částkou 13 201 korun. „Příjmy od důvěřivých lidí Pelinkovou moc dobře živily, škoda jen, že stejně tak neživila své psy,“ povzdechla si Tačnerová.

Nelichotivě o spolku hovoří i lidé v recenzích na webu firmy.cz. „Měla jsem tam psa na hlídání z důvodu úmrtí v rodině, odjezd do zahraničí, následně covid a silný zánět průdušek. Fenka šla s 33 kilogramy, odešla s 18 kilogramy. Byla 24 hodin zavřená v kleci, žrádlo nulové. Venčila mi psa v koupelně, aby se údajně proběhl. Platila jsem jen za žrádlo 2500 a faktura nikde,“ popsala jedna z údajných klientek.

Lenka Pelinková svůj spolek Domov na konci cesty v Lupenici dlouhodobě prezentuje jako psí hospic. „Ráno pejsky vyvenčím, nakrmím je a podám jim léky. Rozhodně to však není práce na celý den, kromě toho chodím také do zaměstnání, během dne se věnuji synovi, zvelebování zahrady či prostorům pro psy. Pro mě je to zkrátka běžný den, jen pejsků nakrmím trochu víc a o trochu víc pejsků se postarám,“ popsala svou každodenní rutinu Orlickému týdeníku v roce 2016.