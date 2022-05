V sobotu 30. dubna postavila asi dvacítka dobrovolných hasičů v duchu dřívějších tradic před Obecní hospodou v Šonově májku. Ta ale ve svislé poloze vydržela jen pár hodin. „Samozřejmě se našel idiot, který v duchu tradic tuto májku do rána podřízl a ukořistil břízku i s věncem,“ popudilo starostu Josefa Kulka. Ten sice připustil, že májka byla pokácena v rámci regulí a v souladu s naplňováním tradic, ale vadilo mu, že přišla vniveč práce hasičů vesměs důchodového věku. „V dnešní době mají mládenci úplně jiný způsob zábavy než stavět májku. Takže nikdo ji nehlídal. Představa do rána hlídkujících sedmdesátníků mě trochu děsí,“ uvedl starosta obce. „Doufám, že jsi na svůj hrdinský čin náležitě pyšný,“ vzkázal neznámému. „Možná se ti podařilo skolit poslední májku v Šonově. Nejsem si totiž jistý, že se příští rok najde dostatečný počet důchodců, kteří by postavili další terč pro tvé hrdinství.“

Stavění a hlídání máje



Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí – ale také jako strážce obce. Pod korunou stromu je uvázán ozdobený věnec, který symbolizuje panenství dívek ve vsi. Právě kvůli němu musí mladíci hlídat májku přes noc! Chlapci z okolních vesnic se totiž během noci mohou pokusit májku pokácet, a získat tak symbolické panenství děvčat pro sebe. Dodnes je nebetyčnou ostudou, pokud muži svou májku nedokáží přes noc uhlídat.

Starostovo pranýřování „pachatele“, který nehlídanou májku podřízl ale mnozí nepovažují za neoprávněné. „Prosím? To myslíte jako vážně? Jako dítě si pamatuji, že májku hlídali lidé. Hlavně dobrovolní hasiči. A byla to super doba, kdy svět byl normální,“ nelíbila se kritika podřezávače Alžbětě Šťastné. „Já myslela, že zrovna vesnice drží ještě tyto tradice. Za mého mládí to byla ostuda, když si májku neuhlídali,“ lamentovala s doporučením, ať raději příští rok žádnou nestaví, když jim vadí, že ji někdo v rámci tradice skolí.

„Tak když už tradice držet, tak ale se vším všudy. Tohle k tomu prostě patří. To, že mladí na to kašlou je sice smutné, ale to je věc druhá,“ okomentoval záležitost Tomáš Bracek. A další diskutující přizvukoval. „Vím že je to nemilé, ale tohle je přece podstata stavění májky. Na tom ten zvyk přeci stojí. Je hezké že se snažíte zachovat tradice, ale když už to chcete dělat, tak se vším všudy a ne dělat jenom tu pohodlnou část. Dnešní doba se mi v tomhle vůbec nelíbí. Dřív když někdo postavil májku a neuhlídal jí, tak si mohl maximálně nasypat popel na hlavu a uznat že byl poražen. Dnes ten zvyk chce dělat každý, ale svojí porážku nikdo neuzná, místo toho zavolá policii a tomu, kdo májku pokácel, div nehrozí vězení.“

Májka šla k zemi také v nedalekém Vysokově. Tam ji podřízli ještě před poslední dubnovou půlnocí kolem půl jedenácté večer. „Tradice hlídání májky se dodržovala dříve, ale teď jsme ji také nehlídali,“ potvrzuje starostka Renáta Sychrovská, že spoléhali na to, že májka stojí na poměrně frekventovaném místě u kapličky, kde je i veřejné osvětlení. Ale ani to nepomohlo. „Lidé, kteří tam bydlí, tak viděli nějaké mladíky se tam motat, ale ti stačili zmizet. Pak se asi vrátili a dořízli jí,“ domnívá se starostka.

Překvapivé je, že se ve Vysokově nepoučili z loňského roku, kdy májku také někdo podřízl a poslal k zemi. „Minule to bylo to samé,“ přiznává starostka, že ani po rok staré zkušenosti nedrželi místní mladíci u májky první noc vartu. „Mysleli jsme si, že to byl vandalismus. Teď vidíme, že to bylo cíleně,“ říká starostka a dodává, že májka navíc při pádu částečně zavadila o nedaleko stojící kapličky a poškodila okap.

Zatímco ve Vysokově a v Šonově byla májka pokácena v souladu s tradicí, tak o 1200 metrů dál ve vedlejším Provodově by se už dalo hovořit spíše o vandalském činu. Májku zde totiž někdo podřízl až v noci na úterý 3. května. „V pondělí večer ještě stála a v úterý už ne,“ potvrdil starosta Kulek. „Ano, i u nás v Provodově padla. Noc z 30. dubna na 1. května bývala bez dozoru riskantní, ale kácet po 1. květnu je naprostá neúcta k práci provodovských hasičů a udržování tradic druhými,“ rozčiluje se Vladislava Knettig. V Provodově se ale nenechali odradit a májka už zase stojí. Uříznutou část místní připevnili ke zbytku kmene ukotveném v zemi. Není sice už tak vysoká, ale společně s nedalekou zvoničkou teď tvoří u rybníka nepřehlédnutelný tandem.

Podobný případ se stal vloni v Polici nad Metují, kdy se na náměstí 19 metrů vysoký symbol poroučel k zemi až v noci ze 4. na 5. května. Pachatelé se podle informovaných zdrojů zřejmě posilnili alkoholem a měli asi pocit, že budou hodně drsní, když májku uříznou. Padlou májku prověřili, jestli se při pádu na dlažbu nepoškodila struktura kmene. Pro jistotu ji z bezpečnostních důvodů zkrátili zhruba na polovinu původní výšky a opět postavili.