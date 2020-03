Autobus včera popojel sice pár stovek metrů na dopravní hřiště, kde díky vstřícnosti radnice našli dočasné zázemí s místem na základní hygienu a občerstvení, ale vize večerní naděje na pokračování v cestě se rozplynula. „Jsou to lidé v nouzi a my v tuto chvíli nevíme, jak dlouho tato situace bude trvat.

Momentálně vypadá patově,“ uvedl v úterý odpoledne náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka a aktuální vývoj situace mu dává zapravdu. „Postarali jsme se o ně i dnes,“ říká místostarosta. „Přesunuli jsme je, a ve spolupráci s hasiči jsme jim zajistili improvizované ubytování, kde mají lůžka, deky, spacáky a mají k dispozici toalety i sprchy a zásobujeme je jídlem,“ říká místostarosta, že se radnice snaží o lidi v nouzi postarat.

Ve městě už jsou čtyři dny

Co se zatím ale nedaří je snaha zkontaktovat se s ukrajinskou ambasádou. „Zatím se marně snažím dovolat na velvyslanectví, abych s ukrajinskou stranou konzultoval další postup,“ popsal aktuální situaci Jan Čtvrtečka.

Město ve své azylové snaze samozřejmě dbá na zachování maximální karantény celé skupiny. „Městská policie je kontroluje, jsou disciplinovaní, není v tom žádný problém. Pochopitelně nechceme, aby s nimi někdo další přišel do kontaktu,“ ujišťuje místostarosta.

Mezi pěti desítkami cestujících jsou pracovníci, kterým skončil v Praze pracovní úvazek a částečně jsou ve ztroskotaném autobusu i cestující, kteří byli v Čechách na návštěvě. „Dostali výpověď a chtějí se jen dostat domů. Poláci nás ale nechtějí pustit a my nemáme kam se vrátit,“ říká Julia, která pracoval v hotelu.

Tři dny nocování v autobuse nikomu nepřidá. „Je to špatné. Neměli jsme se kde umýt, na záchod jsme chodili do Kauflandu. Ten ale v deset hodin zavírali a do rána… znáte to, přece se nepočůrám…,“ doplňuje Ivan Jasuvič.

Rozhodnutí je na Polácích

„O naší těžké situaci jsme natočili i film a poslali ho do Polska, na Ukrajinu i tady do Čech, aby nám někdo pomohl dostat se domů,“ který je rozčilen, že jim 14. března na Florenci prodali bez problémů lístky na autobus, i když už tehdy bylo zřejmé, že se hranice do Polska následující den uzavřou. „Nikdo nám nic neřekl, že začíná karanténa a že by to mohlo být problém,“ zlobí se.

O tom, zda ukrajinský autobus nabere co nejdříve směr Charkov, rozhodnou Poláci. „Odbor cizinecké policie jedná s polskou stranou o tom, že by je nechali projet na Ukrajinu. Záleží to na jejich dobré vůli,“ uvedl zástupce ředitele Územního odboru Policie ČR Náchod Petr Špaček.

Jiří Řezník