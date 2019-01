Pondělní první školní den bude nejspíš nejstudenější za dlouhá léta

Východní Čechy - Letošní prvňáčky v pondělí do školy přivítá patrně nejhorší počasí za několik posledních let. Meteorologové předpokládají zamračenou oblohu a maximální teploty jen do 19, při déletrvajícím dešti dokonce jen kolem 13 stupňů. A stejně jako v neděli má pršet hlavně v Pardubickém kraji.

„V posledních pěti letech byl nejchladnější první školní den v roce 2010, kdy byla průměrná denní teplota 2,8 °C pod dlouhodobým normálem a maximální teploty do 19 °C. Velká oblačnost a deštivo vládly i v letech 2012 a 2013. Letos bude začátek školního roku také zamračený a deštivý, počasí se začne zlepšovat až ve druhé polovině týdne," uvedla Milena Ferebauerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Naopak nejtepleji bylo 1. září v roce 2009, kdy se průměrné teploty pohybovaly 4,6 °C nad normálem a maxima stoupala při slunečném počasí téměř ke 32 °C. O tom si však dnes budeme muset nechat jen zdát.

Autor: Kamil Dubský