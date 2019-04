Úterním ránem začala oprava ostroměřského železničního přejezdu, která uzavře dopravu v Ostroměři na tepně I/35 z Liberce do Hradce Králové. Důvodem je modernizace přejezdu.

Vlaky nahradí autobusová doprava, osobní i nákladní auta musí po objížďkách. Autobusy budou pro cestující do Ostroměře po dobu uzavírky, to je do 8. dubna, zajíždět. Zřejmě nekritičtější místo objízdného úseku je křižovatka Na Špici u Dřevěnice. Sem vyústí veškerá doprava, vedená ve směru z Hradce Králové přes Hořice, Lázně Bělohrad, Choteč a Lužany. Na Špici pak auta najedou na krkonošskou magistrálu – silnici I/16. Právě zmíněná křižovatka je jedním z nejrizikovějších míst v okrese, o smrtelných nehodách vypovídají pomníčky podél vozovky. Problémy se tu očekávají i během týdenní objížďky, zejména v pátek a v neděli.