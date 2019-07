Takový nápor turistů Prachovské skály prý ještě nezažily. Situace byla o prodlouženém víkendu opravdu tristní, dobrovolný strážce skal Miloš Zeman místo obhlídky rajonu řídil dopravu. Auta se štosovala i směrem k Pařezské Lhotě a do Prachova. Policie parkování po okrajích komunikace tolerovala.

Do Prachovských skal mířily davy turistů. S nimi běžně dochází i strážce přírodní rezervace Miloš Zeman, který kontroluje trasy, zábradlí na vyhlídkách, informační cedule, sbírá odpadky a především dohlíží na pohyb turistů. Ti jsou stále neukáznění, v lese kouří, chodí mimo vyznačené cesty, parkují mimo vyznačené zóny. „V sezóně zde projde 150 tisíc lidí, musíme zajistit jejich bezpečnost a také ochránit zdejší přírodu. Do výčtu neřestí můžeme přidat i čmárání po skalách,“ stěžuje si Zeman, který při pochůzkách zdolává 2848 schodů.

V lese narazíme na stopy po cyklistech, kteří mají do rezervace zákaz vstupu. Sbohem cigaretám by měli dát i kuřáci, po celé lokalitě totiž platí zákaz kouření. I to však mnozí nerespektují. Přicházíme do srdce skal, zhlížíme na Prachovskou jehlu, Orla, Drážďanskou věž, Mnicha. Miloš Zeman nás vede k ploše, kde nyní mohou mezi skalisky přistávat záchranářské vrtulníky. Po šestnácti rozmístěných SOS bodech je záchranářský systém završen. Plocha o velikosti 30 x 30 metrů je opatřena naváděcími body a terči.

Do skal mohou letos vyrazit i rodiče s kočárky. Po modré značce se nově dostanou od pokladny na Prachově po svážnici na náhorní plošiny, odkud mohou projít nejzajímavější vyhlídky.

Další novinkou je šest nových zastavení, která čekají na instalaci informačních cedulí. Ty přiblíží historii Prachovských skal z pohledu geologů.