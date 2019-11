Dokončovací práce na železničních přejezdech v Náchodě-Bělovsi v ulicích Kapitána Jaroše a Kladské omezí na začátku listopadu provoz.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

„Upozorňujeme řidiče, že od 2. do 4. listopadu budou probíhat práce na obou přejezdech a s tím souvisí i jejich uzavírky. Ty budou probíhat v etapách, přičemž oba přejezdy současně budou uzavřeny v sobotu 2. listopadu od 13 hodin hodin do neděle 3. listopadu do 20 hodin,“ uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Časy se mohou měnit podle skutečného postupu prací.