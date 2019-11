Letos se představilo v Trutnově 18 vystavovatelů z Čech a Německa. Místní klub předvedl jedno kolejiště. Zajímavé modely ukázali Němci, kteří svoje modely umístili do skleněných lahví. Do některých vměstnali vláčky, do jiných lodě nebo dokonce skokanský můstek.

„Lidí přišlo o trochu méně než loňský rok. Jejich názory byly různé. Některým se zdálo prostředí výstavy malé, patrně tím, že byla nezvykle ve dvou sálech. V nové budově SVČ jsme však měli pěkné zázemí,“ hodnotil výstavu Jiří Novotný, předseda Klubu železničních modelářů v Trutnově.

V pátek vyrazí trutnovští modeláři do Německa do města Gotha, kde budou instalovat výstavu. „Jednou za rok pravidelně jezdíme do Německa nebo Rakouska. Je to tam trochu jiné. V Německu chodí dospělí lidé a minimum dětí, zatímco u nás to je obráceně. V drtivé většině chodí rodiny s dětmi,“ poukázal na rozdíly Jiří Novotný.

Trutnovští železniční modeláři vedou žákovský kroužek pod křídly SVČ, dospělí mají svůj klub. Příští rok oslaví 50 let existence a bude to také 50 let od doby, kdy Jiří Beran jako zakladatel klubu poprvé vystavoval modely vláčků. V roce 1970 to bylo u příležitosti oslav 100 let železnice v Trutnově. „Při 50. ročníku bychom chtěli udělat větší výstavu, prostor budeme řešit. Máme domluvená tři veliká kolejiště,“ řekl předseda Klubu železničních modelářů v Trutnově.