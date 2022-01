Hraje v něm řada herců, známých ze souběžně vysílaného seriálu TV Prima Slunečná. Hlavní role se ujala Eva Burešová. O žirafy se stará v seriálu Lucie Polišenská, o gorily Pavla Tomicová, nosorožcům se věnuje Bob Klepl, lemurům Vanda Hybnerová, na slony dohlíží Oldřich Navrátil. Veronika Freimanová představuje ředitelku Zoo, její manžel Ondřej Pavelka vystupuje v seriálu jako učitel a spisovatel. Všechny sukně v Zoo prohání playboy Franta v podání Michala Novotného, který přesvědčivě ztvárnil majitele Discolandu Sylvie Ivana Jonáka v seriálu České televize Devadesátky.

Natáčení probíhá v Safari Parku Dvůr Králové několik dnů měsíčně již od srpna. "Natáčí se průběžně v celém areálu, v místech veřejně přístupných i v zázemí či přímo v expozicích. Již v prvním dílu takto byly vidět například prostory zázemí chovu žiraf síťovaných i jejich přístupný pavilon," uvedl k natáčení seriálu Zoo mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Michal Šťastný.

Veškeré natáčení štáb koordinuje ve spolupráci se zaměstnanci safari parku tak, aby neomezilo ani zvířata. "Natáčení bude v areálu probíhat i nadále, a to v souladu s dosavadními pravidly. Omezení pohybu návštěvníků budou pouze dílčí a vždy na co nejkratší dobu tak, aby se na dané místo bylo možné v průběhu dne vrátit a nikdo nepřišel o možnost vidět v jednom dni vše, co safari park nabízí," upřesnil Šťastný koordinaci s filmaři.

Natáčet mezi africkými zvířaty je specifická záležitost, štábu proto radí přímo vedení safari parku. Scénář seriálu poznámkují odborní poradci - ředitel safari parku Přemysl Rabas a zoologický ředitel Jaroslav Hyjánek. Na plynulý chod dohlížejí i další zaměstnanci.

Ačkoliv se děj seriálu odehrává převážně v dvorském safari parku, linka hlavní postavy v podání Evy Burešové se ubírá trochu jiným směrem a v jiném prostředí. Jeden den si ale mezi zvířaty také zahrála, a to jen díky dětem soudce, které mu v seriálu hlídá. "Moje linka je trošku někde jinde. My jsme většinou v bytě soudce s těma dětma, což jsou taky taková malá zvířátka," řekla Eva Burešová.

FOTO: Nový televizní seriál Zoo se odehrává v Safari Parku Dvůr Králové

V seriálu představuje Viktorii Janečkovou, což je svérázná holka, která si v životě už zažila krušné chvíle. Je velmi šikovná, a proto řeší nedostatek peněz tím, že po večerech zpívá v baru, přes den hlídá děti a do toho šije, jelikož je krejčová. "Je to velmi rázná holka, která má problémy, dluhy, hádá se s bývalým partnerem. Ve dne se stará o děti, pomáhá, pracuje, a v noci si přivydělává jako Lady X v nočním baru, kde pod maskou a parukou zpívá. Viktorie je upřímná. Někdy až moc, ale je hodná," přiblížila svoji postavu Eva Burešová.

"Ona je ta role hodně barevná, baví mě, že je ulítlá. Ty moje role pojí to, že jsou to všechno holky od rány a takové klučičí typy. Viki je hodně sarkastická, ironická, mírně arogantní a hrozně mě to baví," sdělila Burešová a připomněla svoji roli Týny v jiném seriálu TV Prima Slunečná.

Ani druhá hlavní hrdinka Sidonie Anna Novotná, kterou představuje čerstvě osmnáctiletá herečka Michaela Pecháčková, to ale nemá hned od první epizody snadné. Spolu je svede dohromady náhoda, láska ke svému povolání, ale i touha jít si za vlastními sny. Zatímco Sid místo prestižní školy v Americe a začne, bez vědomí rodičů, které hrají Sabina Laurinová a Marek Taclík, pracovat v zoologické zahradě, Viktorie zase musí vyřešit svůj osobní život a skloubit ho se svou láskou - zpíváním.

"Točím téměř každý den a musím přiznat, že je to báječné i náročné zároveň. S Evou jsme si sedly a je to fajn, na place jsme neustále spolu. Stejně hezky se mi točí také se Sabinou Laurinovou a Markem Taclíkem, teď nás čeká spousta společných dní. Jde to dobře a jsem ráda, že jsem se dostala na místa i ke zvířatům, kam bych jinak neměla šanci se ani přiblížit," řekla Michaela Pecháčková.