Letos si zapojené školy vybírají z nabídky tří filmů. Tentokrát se vztahují k 30. výročí konce komunistického režimu u nás i v okolních státech a k tématu emigrace.

„Projekt Příběhy bezpráví vznikl v reakci na skutečnost, že na mnoha školách neměli žáci možnost dozvědět se ve výuce více o komunistickém režimu, tedy o nedávné minulosti, která stále výrazně ovlivňuje naše životy. Platí to bohužel i nyní, třicet let po sametové revoluci. Přitom bez hlubší znalosti toho, jak vypadalo uvedení zdánlivě ušlechtilé komunistické ideologie do praxe, bez jasného pojmenování zločinné podstaty tehdejšího režimu, mladí lidé snáze uvěří báchorkám o jeho pozitivech. Vzniká tak prostor pro různé demagogy a populisty, kteří nabízejí snadná a rychlá řešení složitých otázek a slibují, že právě oni zavedou pořádek a blaho pro všechny,“ říká ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni Karel Strachota.

Studenti uvidí dokumenty „1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu“ či půlhodinový sestřih dokumentu „Největší přání 1989“. Do projektu se přihlásilo okolo sedmi set škol z celé republiky.