Silný déšť doprovázející bouřku vytáhl z postelí obyvatele Olbrachtovy ulice v Třebechovicích pod Orebem. Voda se tam dostala do několika domů.

„Všechno to šlo z kanalizace už večer, měli jsme ve sklepě 30 centimetrů vody. Hasiči čerpali vodu od sousedů, pomohlo to, ale následky samozřejmě jsou,“ popsal nepříjemnou situaci David Říčař během dopoledního úklidu svého sklepa. „Bydlím tady dva a půl roku, takže se mi to stalo poprvé, ale slyšel jsem, že podobný problém tady byl už před pěti lety,“ dodal Říčař, podle kterého může být problémem nedostatečná kapacita kanalizace.

V Třebechovicích a okolí zasahovali během noci a rána nejen místní, ale také hasiči z Hradce Králové, Svinar, Týniště nad Orlicí, Librantic a Malšovy Lhoty. Nejvíce jich bylo nasazeno právě v Olbrachtově ulici. Vodu ze sklepů rodinných domů čerpali i v ulicích Družstevní práce, Slovenské a na Heldově náměstí. Velká vodní laguna se vytvořila v ulici pod Zahrady.

Vyplavené byty v Rychnově, v Trutnově průmyslová hala

Vodní laguna kvůli přívalovému dešti a zanesení kanálových vpustí vznikla také v Jiráskově ulici v Rychnově nad Kněžnou, kde naproti nemocnici vyplavila několik sklepů a bytů. Hasiči na místě zasahovali od druhé až do šesté hodiny ranní. Voda se do některých bytů dostala záchody a odpadním potrubím. Proud vody podemlel i chodník vedle kanálové vpusti a nechal po sobě díru. Vodu hasiči čerpali rovněž ve Wolkerově ulici.

Podle rychnovské městské policie žádná z rodin obývajících vytopené byty o zajištění náhradního ubytování od obce nezažádala.

Na několika místech hasiči zasahovali v souvislosti s počasím i na Trutnovsku. V Petříkovické ulici v Trutnově – Poříčí pronikla voda do průmyslové haly, sklepa a výtahové šachty, odkud ji museli odčerpávat.

