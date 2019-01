Pro lásku voličovu hodlají politici makat také o dovolené

Východní Čechy – Žádné nákladné, all inclusive dovolené na Mallorce či v Turecku. Východočeští poslanci a senátoři, ač by si to mohli dovolit, chtějí letos v létě povětšinou dovolenkovat doma.

Ilustrační foto

A někteří dokonce tvrdí, že mají s poslancováním tolik práce, že si ani žádné delší volno dovolit nemůžou. Velmi přímočaře už tradičně reagoval na otázku Deníku vrchlabský senátor Vladimír Dryml (ČSSD). „Dovolenou mít nebudu. Jednak kvůli práci, jednak kvůli nestabilní politické situaci. Dovolenou si nyní může vzít jen ten, komu je to jedno," řekl Dryml. Na otázku, jakým způsobem chce na této „nestabilní politické situaci" zapracovat, odpověděl, že tak, „aby současný hradecký hejtman již nebyl příštím hejtmanem". Dryml platí v ČSSD za stranického rebela, s jejím vedením je již léta ve křížku. Zaujal rovněž rychnovský senátor Miroslav Antl, taktéž z ČSSD. Chce s přáteli vyrazit do Koločavy na Zakarpatskou Ukrajinu, za Nikolou Šuhajem. „Chci zjistit, jestli jsou větší loupežníci tady nebo byli tam," směje se. Smysl pro humor nezapřel ani Petr Šilar, lidovecký senátor a starosta Horní Čermné na Orlickoústecku. „Chápu, proč se ptáte, už se na ten náš parlamentní kabaret nedá dívat. Naše divadelní prázdniny (smích) strávím se ženou na kole v Jeseníkách. Bude to pro mě asi utrpení," dodal. Na kolo, v tomto případě do Valticko-Lednického areálu, vyrazí i jediný východočeský ministr Leoš Heger (TOP 09). „O víkendu se ještě chystáme na tři dny na olympiádu do Londýna zhlédnout veslařské soutěže," prozradil Heger. Většina ostatních zákonodárců plánuje dovolenou spíše po Čechách, nanejvýš v Chorvatsku. Na ostrově Hvar letos už byl Miroslav Petráň (VV), v srpnu tam pojede Jiří Oliva (TOP 09). A třeba hradecký poslanec Jiří Štětina (VV) stráví parlamentní prázdniny ve svém „vedlejšáku". „Budu pracovat v královédvorské nemocnici, potřebují tam pomoc," řekl Štětina, původní profesí anesteziolog. A pak je ještě velká skupina poslanců, která tvrdí, že bude také během parlamentních prázdnin pilně poslancovat. „Myslím, že se schůze sněmovny protáhne na více než 14 dní. Pokud vůbec do konce srpna zbude trocha volna, využiji ho pro poslaneckou práci v regionu," prohlásil pardubický poslanec Miroslav Váňa (ČSSD).

Autor: Kamil Dubský