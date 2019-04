„Pokud všechno dobře dopadne, tak k převozu dojde ve druhé polovině června,“ řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové nad Labem Přemysl Rabas. „Dokonce jsme zkoušeli vyjednávat, jestli by letadlo s nosorožci mohlo letět z Pardubic. To se ale nepodařilo, takže pravděpodobně poletí z Prahy. Nosorožců bude pět. Dva z jiné části Evropy, tři od nás. Příští týden k nám přijede manažer národního parku Akagera z Rwandy a budeme domlouvat poslední podrobnosti,“ prozradil detaily.

Ředitel dvorské zoo šel správným příkladem a v sobotu se zapojil do Safariběhu. Absolvoval hlavní desetikilometrovou trať. „Závod považuji za úžasný z několika důvodů. Je to už 35. ročník, což je skvělé číslo. Startovalo téměř dvakrát tolik lidí než minulý rok. Jeho loňský a letošní výtěžek podpoří největší transport nosorožců na světě zpátky do Afriky. To je vynikající. Navíc částkou, která není nijak zanedbatelná,“ vyzdvihl přínos tradičního mítinku v prostředí safari, které je zatím zavřené. Africké safari Josefa Vágnera a Lví safari ve dvorské zoo otevře brány návštěvníkům už 19. dubna.

Přemysl Rabas zvládl deset kilometrů za 59 minut a 23 sekund, což znamenalo 7. místo v kategorii do 60 let a celkově 155. místo. „Byl to běh o život,“ vydýchával se v cíli. „Když jsem měl doběhnout do cíle, tak jsem si musel představit, že jsme zrovna pustili ven lvy. Pak se mi utíkalo o něco lépe,“ usmíval se. Ředitel dvorské zoo si obvykle chodí zaběhat jednou týdně, na Safariběhu startoval počtvrté. „Ve své kategorii jsem musel být určitě první. Nad 100 kilogramů a 50 let tady snad nikdo jiný neběžel,“ vydržela mu dobrá nálada po hodině, strávené na trati v důvěrně známém prostředí.

V cíli se usmíval rovněž Michal Vokrouhlík z Prahy, absolutní vítěz. Díky času 33 minut, 58 sekund se vyšvihl ve výsledkové listině na nejvyšší pozici. Před druhým Jiřím Čivrným ze Semil měl náskok sedm sekund, před třetím Františkem Vagenknechtem z Jičína minutu a půl. „Bylo to parádní v krásném prostředí, zoo je pěkně udělané. Taková vůně Afriky byla znát. Ale ani jsem nevnímal, jestli běžím kolem zvířat,“ líčil dojmy ze závodu Michal Vokrouhlík (na snímku).

Na Safariběhu startoval poprvé a premiérovou účast hned proměnil v prvenství. Na závod uvnitř zoologické zahrady ho upozornila kamarádka. „Poslala mi odkaz, že se ve Dvoře běží zajímavý závod. Trať jsem neznal, nečekal jsem takové kopce, proto jsem se v prvním kole spíše rozkoukával a držel se vedoucí skupinky. Poslední dva kilometry jsem se snažil nasadit rychlejší tempo a udržet ho do cíle,“ popisoval průběh závodu.

Michal Vokrouhlík není registrovaný v žádném klubu. „Chodím si běhat po práci. Jak začne sezona, tak minimálně jednou za 14 dní jedu na závody. Na víkend tady zůstávám, v neděli si ještě dám Jaroměřský kros,“ přiblížil svůj program.

Safariběh ČSOB 2019 se běžel na třech tratích. Dětský závod měl délku 2 km a zúčastnilo se ho 275 dětí. Dospělí absolvovali 5 nebo 10 km, na start se jich postavilo 818. Běžci přispívali na nosorožce kromě startovného také nákupem trik ze speciální edice „Nechci být poslední“ s obrázkem mláděte nosorožce. Výtěžek letošního ročníku je stejně jako loni věnován na speciální konto Wildlife, ze kterého dvorský safari park financuje své ochranářské projekty. V tomto případě běžci podpořili převoz nosorožců z ČR do Afriky.

„Rekordní výtěžek běhu nám pomůže pokrýt část nákladů, které se u převozu tak velkého množství zvířat vyšplhají velmi vysoko. Ti, kteří se letos nemohli zúčastnit, ale i tak by rádi pomohli nosorožcům, mohou na převoz přispět prostřednictvím konta Wildlife 264350610/0300,“ doplnil Jan Stejskal, vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Dvůr Králové.