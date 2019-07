Voda tak do města, které se s jejím nedostatkem potýká střídavě již několik let, přiteče ze skupinového vodovodu Nový Bydžov. Připojení na jinou soustavu je nejschůdnějším řešením, jak podpořit málo vydatné místní zdroje. Nyní se musí místní vodojem doplňovat cisternami.

„Práce začnou na podzim a v první polovině příštího roku by měly být hotovy. Obyvatelé by tedy měli mít od příštího léta vody celoročně dostatek,“ dodává Richard Smutný, ředitel společnosti VOS a. s. Ve městě nyní až do odvolání platí zákaz užívání vody pro jiné než pitné účely a osobní hygienu.