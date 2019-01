Královéhradecko, Radim - O víkendu zorganizovali ornitologové první zimní sčítání ptáků na krmítkách. Podle prvních výsledků převládají v Česku i v našem regionu vrabci a sýkorky. Potvrzuje to i snímek Jaromíra Šimka z Radimi na Jičínsku.

V Česku létá nejvíce sýkorek

Na víkend zorganizovali ornitologové první zimní sčítání ptáků na krmítkách. Podle výsledků z nedělní čtrnácté hodiny převládají v Česku i v našem regionu sýkorky a vrabci. Potvrzuje to i aktuální snímek Jaromíra Šimka z Radimi na Jičínsku. Do nedělních 14 hodin se do sčítání zapojilo 7645 účastníků, kteří zaznamenali 5627 odčítaných hodin. Sečteno zatím bylo 185 018 ptáků.

Na prvním místě je co do hojnosti výskytu sýkorka koňadra, dále vrabec polní a domácí, na čtvrté pozici je zaregistrovaná sýkorka modřinka a pátý drobný zvonek. Sčítací archy se shromažďují do 15. ledna, kdy Česká společnost ornitologů seznámí veřejnost s celkovými výsledky, které podají aktuální údaje o ptačí populaci v Česku.