Příjezd sanitky s první českou pacientkou přeloženou do zahraničí. Polská Ratiboř, ležící 30 kilometrů severně od Ostravy:

Zdroj: Aktualności TVP3 Katowice

„Pacientka právě odjíždí. Cesta bude trvat zhruba tři až čtyři hodiny,“ řekla Deníku v devět ráno mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová v úterý v devět ráno.

Žena zůstala během transportu připojena na umělé plicní ventilaci a na cestě ji doprovázel lékař. Informaci Deníku potvrdil mluvčí záchranné služby Aleš Malý. Jak dlouho nemocná v Polsku zůstane, není jasné. Vše se bude odvíjet od jejího zdravotního stavu.

"Pacientce jsou během transportu podávány podpůrné medikamenty, protože je v těžkém, i když stabilizovaném stavu, a je na umělé plicní ventilaci," uvedl před odjezdem sanitky náměstek léčebné péče Orlickoústecké nemocnice Vratislav Dědek. Pacientka ležela ve voze s kompletním přístrojovým vybavením, jaké se používá na jednotkách JIP.

Na transport od pátku čeká také pacient z nemocnice v Pardubicích, jeho zdravotní stav se ale náhle zhoršil. Převozu proto zatím není schopen.

K transportu do Polska musela nemocnice nejprve zajistit překlad zdravotnické dokumentace do polštiny, písemný souhlas rodiny a také stanovisko zdravotní pojišťovny. Podle Semrádové je však nejdůležitější, aby byl zdravotní stav pacientů stabilizovaný a oba zvládli transport do zahraničí.

Pardubický kraj jako první z republiky zažádal o pomoc ze zahraničí. „Museli jsme zvládnout administrativní zátěž. Teď už to pro všechny v případě potřeby bude jednodušší,“ řekl k administrativnímu procesu Hejtman Martin Netolický.

O samotném transportu do zahraničí rozhoduje ošetřující lékař, který odesílá požadavek Ministerstvu zahraničí. „Ministerstvo zdravotnictví následně formulář vloží do systému včasného varování“ vysvětlil postup náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Ratiboř leží asi 30 kilometrů na sever od Ostravy. Právě tamní zařízení nabídlo východočeským nemocnicím pomoc. Orlickoústecko patří aktuálně mezi nejzasaženější české regiony.

Situace se horší i v okolních zemích, jejich nabídka už možná není aktuální

Dramatickou situaci v krajských nemocnicích dokumentuje i graf vývoje covid pozitivních hospitalizací v NPK v době od 1. února do současnostiZdroj: NPK

Ještě minulý týden nabízely okolní země až dvě stovky lůžek intenzivní péče z Polska a desítky lůžek z Rakouska, Německa či Švýcarska. Protože se ale pandemická situace horší i v těchto zemích, tyto údaje už dnes podle hejtmana Netolického nejsou aktuální.

Pardubický kraj minulý týden vyhlásil stav hromadného postižení. Důvodem je nedostatek lůžek a také zdravotního personálu. Nemocnice v Ústí nad Orlicí už v úterý zažádala o převzetí pacienta z JIP. Ten byl ve večerních hodinách letecky transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě.