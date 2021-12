Na tu letošní zapůjčil svůj obří betlém například Josef Halda z podhůří Orlických hor, nechybí ani precizně vyřezané papírové betlémy Josefa Noska z Dolní Nové Vsi. "Postavičky spočítané nemám, ale jen v tom velkém bude okolo sedmi set," směje se referent Městského kulturního střediska Roman Kunčík. Postavit je všechny na správné místo podle představ umělce prý nebylo snadné.

Bělohradskému muzeu zapůjčují své betlémy umělci z celých východních Čech, občas ale výtvarná díla vyobrazující narození Ježíše Krista přijíždějí i z větších dálek. "Už jsme tu měli betlémy ze všech koutů Česka, ale i z ciziny. Některé se hýbaly, některé dokonce hrály melodii," vypráví průvodkyně Památníku K. V. Raise.

I letos je ale na co se dívat. Lidé prý nejvíc obdivují betlém vyráběný z kukuřičného šustí od paní Pavlíkové. Postavičky jsou vyvedené precizně a do jemných detailů. Tradiční staročeská výtvarná technika má ale velkou nevýhodu. "Materiál toho moc nevydrží a rychle vysychá," vysvětluje průvodkyně.

Letos poprvé se stal součástí výstavy také veliký betlém řezbáře Josefa Haldy. Stovky postaviček obklopují jesličky a svatou rodinu a věnují se nejrůznějším činnostem. "Část je inspirovaná pověstí z Moravské Třebové, často se ale jedná o náhodné výjevy ze života na českých vesnicích. "Když jsme betlém stavěli, přijel pan Halda, aby nás instruoval. Prý vždy vyrobí několik kusů od stejné postavičky. Vybere si tu nejhezčí a podle ní udělá desítky dalších. Ty se potom skládají do různých skupinek. Někdo to tady nazval spartakiádou. To proto, že jsou všechny v pohybu," vypráví poutavě průvodkyně.

Druhou místnost muzea již tradičně zaplnily betlémy bělohradského sběratele Josefa Noska. Z papírových sborníků vystříhal už tisíce postaviček, které pečlivě podlepil a sestavil. Pro výstavu zapůjčuje betlémy každý rok, pokaždé je ale obměňuje. V jeho sbírce lze najít například Ladův malovaný betlém, netradiční betlém z Mezilesí, ve kterém se Ježíškovi klaní moderně oblečené postavičky nebo betlém kreslený dětskou rukou Miroslava Noska před 40 lety, když mu bylo devět. "Papírové betlémy vydávají různí autoři a vydavatelství. Někdy vlastní betlém vytvoří i obce. I u nás je možné si sborník koupit a sestavit," vysvětluje původ papírových betlémů průvodkyně.

Mravenčí práce

Postavit celou výstavu trvalo podle Romana Kunčíka mnoho hodin. "Byla to trochu piplačka, ale vypadá to náročněji, než to ve skutečnosti je. Plánování a doprava byly složitější," říká. O mnoho víc hodin by ale trvalo návštěvníkům prohlédnout všechny postavičky a odhalit všechny skryté vtípky, které autoři ve svých betlémech schovali.

Dospělí mohou hledat vyobrazení známých památek z Orlických hor a Podkrkonoší v keramickém betlémě Daniely Vítové, děti zase mohou spočítat, kolik pohádek poznají v dřevěném betlémě Františka Mühla. My jsme jich napočítali osm.