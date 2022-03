„Jako první vyzkouší Rampušákovu vanu Dobyvatelky z JK Čánka na Trojském koni. Tak holky z Čánky jedeme!“ Pětici mladých žen hecuje hlas moderátorky z reproduktorů. A pětice dívek se v třásňových sukýnkách na nafukovacím člunu ozdobeném pentlemi a koňskou hlavou řítí po sněhové rampě do jezírka v dolní části sjezdovky. Stovky lidí kolem nadšeně aplaudují, když člun narazí na hladinu, voda se do daleka rozstříkne a člun se i svojí posádkou nemilosrdně převrací do ledové vody.

Následuje dalších devět posádek. Popelářský vůz, Vana, Potápka, Maminčiny Trdla, 80s ladies, nebo Otužilci z Deštného. Pod sjezdovkou se převléká do suchého i učitel z místní základky Lukáš Krunčík: „Jako otužilci jsme si sestavili tři vozítka. Dvě byla z palety a přimontovali jsme na to lyže a jeden z nás jel ve vaně, protože se tahle akce jmenuje Rampušákova vana. Krásný, studený, osvěžující, svítí sluníčko, paráda.“

Všichni se baví. Za sebou mají krásné jarní lyžování, děti si užily koncert dětské skupiny Čiperkové a pro ty odrostlejší ještě zahraje kapela Portless. Řada lyžařů je stále v maskách. I to je součást akce Rampušák. „Je mi 64 a jezdím sem už 52 let. Deštěnský areál mám hrozně rád. Letos je krásné jarní lyžování a ještě týden si to využijeme,“ rozplývá se Jarda Chmelař z Dobrušky. S kamarádem Vojtěchem Korotvičkou jsou za Vinnetoua a Nšo-či a jejich kostýmy by si nic nezadaly s těmi filmovými: „Strašně jsme si dnešek užili, protože jsme se naladili na stejnou notu. Mayovky máme strašně rádi, je to doba, která se už nikdy nevrátí.“

Symbolický konec lyžařské sezóny

Den jako malovaný si užil v převleku za piráta a na snowboardu i Stanislav Petrů z Hradce Králové: „Jezdíme sem na konec sezóny každý rok a vždycky si to moc užijeme. Lyžování bylo ráno super, teď odpoledne už je to nic moc."

Deštenský Rampušák symbolicky zavírá lyžařskou sezónu v Orlických horách. Ostatně pod sjezdovkami po silnici už občas projede mezi lyžaři motorkář, nebo parta cyklistů. Zima prostě končí a zimní vládce Orlických hor Rampušák předává vládu letní princezně Kačence. Představují je posledních 14 let Arpád Lörincz a Silvie Benešová. Každou chvíli jim rodiče svěří do náručí dítě a následuje fotografování: „Je to jen taková vymyšlená pohádka, ale lidi ten příběh o vládci hor stále baví,“ myslí si sedmašedesátiletý Dešteňák v kostýmu, který ze všeho nejvíc připomíná pohádkového Krakonoše.

Právě od Rampušáka teď přebírá vládu nad Orlickými horami princezna Kačenka: „Doufám, že bude krásné léto se spoustou sluníčka. Tady na horách je krásně v létě i v zimě. V Deštném je pro lidi spousta zábavy, napadá mě Kačenčina cesta, Velikonoce, Tavení skla dřevem a na podzim se pak zase sejdeme tady s Rampušákem a vrátím mu zase na zimu vládu na Orlickými horami,“ trochu předbíhá v času představitelka letní princezny Silvie Benešová. Radu proti chmurám přidává s patřičným nadhledem ještě Rampušák: „Když lidi něco štve a jsou na dně, tak ať jdou do dětského pokoje, podívají se na své spící děti a to je štěstí. Tečka.“

Akce organizovaná zdejším Skicentrem symbolicky končí vydařenou sezónu pro lyžaře i vlekaře. Ostatně po předchozích covidových zimách to už bylo zapotřebí, myslí šéf deštenského areálu Petr Prouza: „Máme jednu z nejlepších sezón, co se týče tržeb a návštěvnosti. Asi to bude rekordní sezóna vůbec. Navíc se povedlo jarní lyžování. Březen je vždy nejslunečnější část zimy, ale to, že tady máme tři týdny takové azuro, to nepamatujeme.“ A sezóna nekončí. V Deštném chtějí lyžovat až do příští neděle.