Východní Čechy - Vážení předplatitelé Deníku, každý týden vám přinášíme informace o nabídce poukázek z věrnostního programu ABO Bonus. Více na www.mojepredplatne.cz.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Po registraci do programu se vám zaktivují body za platby předplatného Deníku a můžete čerpat za poukázky z programu vstupenky na kulturní a společenské akce, poukázky na slevy za služby. Rovněž si můžete vybrat dárky z nabídky našeho internetového katalogu. Poukázky můžete uplatnit i v jiném okrese po dobu jejich platnosti.

Chcete zažít něco mimořádného? Sledujte nabídku věrnostních programů v regionálním Deníku!

Aktuální nabídka:

Hradecký deník

• Nabízí zdarma dvě vstupenky na Motosraz Prasek, který se koná 8. - 10. 7. 2016. Poukázku si na pokladně před akcí vyměníte za 2 vstupenky. Více informací na telefonním čísle 724 482 852.

Rychnovský deník

• Nabízí darovací certifikáty do LANOVÉHO PARKU DEŠTNÉ, otevřeno květen pouze sobota – neděle od 10 hodin. Lanový park je určen pro všechny, kteří mají rádi zábavu, pohyb a adrenalin. Dětský okruh je určen dětem od 90 cm do 140 cm výšky. Dospělé okruhy jsou od výšky 140 cm. Více informací naleznete na www.lanovyparkdestne.cz.

– MODRÝ OKRUH (REKREAČNÍ) – 16 ks překážek

– ČERVENÝ OKRUH (STŘEDNÍ) – 25 ks překážek

– ČERNÝ OKRUH (NÁROČNÝ) – 29 ks překážek

– ŽLUTÝ OKRUH (NEJNÁROČNĚJŠÍ) – 33 ks překážek

Bližší informace o věrnostním programu a o objednávkách na telefonu 724 796 982.

Chrudimský deník

• Nabízí zdravou Nu-Sůl, která je určena především těm, kteří nemohou solit kuchyňskou solí. Jedná se o produkt zdravé výživy, naši předplatitelé si mohou objednat na webu: www.mojepredplatne.cz nebo na telefonním čísle 724 971 736.

Orlický deník

• Nabízí knihy těchto titulů: Obrazová kniha Orlicko a dále romány: Rok bez února – autor Jan Sojka, Jsem tady už tisíc let – autorka Mariolina Veneziová, Krása a peklo – autor Roberto Saviano, Rekviem za Východ – autor Andrei Makine. Knihy si objednávejte na www.mojepredplatne.cz nebo se informujte o možnosti, jak si knihy objednat na telefonním čísle: 608 174 054.

Pardubický deník

• Nabízí poukázku na slevu 100,- Kč z celkové konzumace v RESTAURACI DIVADELNÍ KLUB V PARDUBICÍCH, U Divadla 50. Zveme vás na chutný oběd i výbornou večeři. Ochutnáte kvalitní moravské víno, míchané drinky či točené pivo. Také báječnou kávu a čerstvé dezerty vlastní výroby. A to vše v originálním interiéru klubu. Předplatitelé si mohou poukázky objednat na webu www.mojepredplatne.cz nebo se domluvit na telefonním čísle 602 194 004.

Svitavský deník

• Nabízí poukaz na vyšetření pomocí jedinečného přístroje INBODY 230. Jeden z nejpřesnějších analyzátorů lidského těla (tělesné vody, tělesného tuku, svalové hmoty). Rychlá analýza do 35 vteřin.

• Nabízí poukaz na produkty salonu IT'S MY LIFE! v hodnotě 500,- Kč. Dietní program IT'S MY LIFE! nabízí škálu vysoce kvalitních proteinových jídel rozličných chutí a vůní. A myslí i na ty, co trápí potravinová intolerance. Všechny hubnoucí produkty jsou buď mléčné, bezlaktózové nebo bezlepkové. Jednoduchým smícháním s vodou si připravíte lahodný dietní pokrm IT'S MY LIFE!, který vám zpříjemní cestu k dosažení svého cíle. Jsou to české výrobky nejvyšší kvality, obsahují všechny potřebné vitamíny, minerály a stopové prvky, které vaše tělo potřebuje. Více informací o poukazu na telefonním čísle 724 796 982 nebo v salonu Its-my-life na ulici POD VĚŽÍ 1, SVITAVY. Předplatitelé si mohou poukázky objednat na webu www.mojepredplatne.cz.

Regionální dárky

• Nabízíme vstupenky do AQUAPARK PRAGUE, a.s. Čestlice, vstupenky 1+1 (1x dospělá +1x dětská ) na 3 hodiny, platnost do 30. 6. 2016. Dále knihy, časopisy, DVD.

• Objednávejte si z věrnostního programu AboBonus na www.mojepredplatne.cz nebo se informujte o možnost využití věrnostního programu ve své regionální redakci. Informace o čerpání výhod z věrnostního programu na telefonním čísle: 608 174 054.