Hlavní postavou letošního výstupu byla šestnáctiletá dívka Eva Mrázková z Rudné u Prahy. Před rokem a čtvrt onemocněla zlatým stafylokokem a lékaři jí museli amputovat obě nohy pod koleny. V sobotu se vydala s rodiči na Sněžku přes Obří důl. Navzdory nepřízni počasí zdolala vrchol nejvyšší české hory za tři a půl hodiny.

„Evička je pro mne opravdovou hrdinkou. V jejím věku holky řeší každé kilo navíc a ona s pokorou a optimismem zvládá život bez nohou. Neslyšela jsem ji, že by si jednou postěžovala na svůj osud. I cestu na Sněžku, i když to pro ni muselo být bolestivé a náročné, zvládla s úsměvem,“ řekla Kateřina Klasnová. spoluzakladatelka nadačního fondu KlaPeto, který akci organizoval. Na slavnostním vyhlášení v Peci pod Sněžkou dostala speciální sportovní protézy.

Celkově se z darů a prodeje benefičních triček s logem projektu podařilo nashromáždit 1,5 milionu korun. „Jsme hrdí na to, kolik lidí jsme schopni zvednout ze židlí a vyhecovat, aby spolu s námi šli pro dobrou věc na Sněžku. Více než 1, 5 milionu korun pomůže nejen Evičce, ale také dalším těžce zdravotně postiženým dětem,“ uvedl spoluzakladatel KlaPeta, handicapovaný atlet Jaroslav Petrouš. "Hodně nám pomohla oprava lávky v Obřím dole u Trkače od Technických služeb města Pec pod Sněžkou. Díky jejich zásahu mohla být v pátek znovu otevřená cesta Obřím dolem na Sněžku," ocenil.

„Je to sice jednou v roce, ale člověk z té obrovské podpory a emocí může žít dalších 364 dnů! Jsem opravdu pyšný na náš Nadační fond KlaPeto a na všechny, kdo jsou toho součástí. To, co společně dokážeme, je neuvěřitelné,“ dodal Jaroslav Petrouš.

Nápad zdolat Sněžku pro handicapované děti se zrodil zcela spontánně právě v jeho hlavě necelé dva roky poté, co sám podstoupil amputaci levé nohy nad kolenem. Od té doby se akce koná každý rok a zapojuje se do ní čím dál více lidí, zdravých i handicapovaných.

Nadační fond přispívá především na kompenzační a zdravotní pomůcky a rehabilitace, které nehradí pojišťovny. Žádosti o příspěvek pro handicapované děti do 18 let mohou rodiče podávat do 1. září. Během podzimu Nadační fond KlaPeto představí všechny obdarované děti a na benefičním večeru předá symbolické šeky. Do té doby stále běží sbírka a lidé mohou přispívat dětem přes transparentní účet číslo: 2001375049/2010.

V loňském roce vynesl charitativní výstup na Sněžku 1,2 miliony korun. Organizátoři je rozdělili mezi 22 postižených dětí. Další ročník se uskuteční opět poslední květnovou sobotu, 30. května 2020.