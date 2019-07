Mohou vidět pletení, tkaní, vyšívání, paličkování, výrobu loutek, malování na textil i na sklo, drátování, broušení kamenů a mnoho dalších dovedností v rámci Řemeslnického léta.

Otevřeno je do 25. srpna, vždy od úterý do neděle od 9 do 16.30 hodin.