Pochvalné reakce ostatních si nepřipouští. Na tréninky teď dochází každý den, její vystoupení bude ve čtvrtek 28. listopadu od 17.30 hodin jedním z lákadel programu Barevné tmy v dobrušském kině.

Kroky do nejistoty

To prostředí je pro ni velkou neznámou. A není to jen proto, že do tanečních chodila před 35 lety a na podpatky není zvyklá. V jejím světě jsou nepraktické. Před 19 lety přišla o zrak. Kroky nemůže okoukat, musí se spoléhat jen na impulsy svého partnera a pokyny tanečního mistra, který ji občas musí narovnat nohu, opravit držení či „vymodelovat" do správného postoje. Každou pozici, pohyb, detail musí dopodrobna popsat.

„Máte kolem sebe neznámý prostor, kde nejsou žádné vodicí linie. I když máte vše odkrokované, napočítané, furt jdete do nejistoty. Musím se nejprve naučit chodit rovně, pořád mě to točí doleva nebo doprava a já jsem nervózní, že spadnu z pódia. Také se zakláním a padám dozadu úplně k zemi a musím věřit Rudovi, svému tanečními partnerovi, že mě chytne," vysvětluje Renata Moravcová.

Zvládnout přitom bude muset také sólový začátek a převlékání do různých šatů v zákulisí. I to bude nutné natrénovat.

Miluje waltz

Zatímco samba a tango, které se učí teprve od října a předvede je tento čtvrtek, jí zatím moc k srdci nepřirostly, waltz prý miluje. Na Barevné tmě poprvé tančila před čtyřmi lety.

Barevnou tmu pořádají Doteky naděje, z. s. za podpory města Dobrušky a TK Akcent. Akce je přístupná zdarma, vstupenky jsou k dispozici v IC Dobruška. Návštěvníci se mohou těšit na perníková srdíčka, které pro ně napekla Renata Moravcová.

„Lidi nevěřili, že nevidomí mohou tancovat. Napadlo mě, že seženu nějakou nevidomou mladici, která zatančí. Ale žádné nebyly a jelikož jsem si to vymyslela, musela jsem nakonec tančit já," vzpomíná na začátky Renata.

A má úspěch, dnes už má i pozvánky na předtančení na plesy, ale do toho by prý nešla. Na Barevné tmě ji přitom čeká i premiéra v podobě divadelní scénky. Vystoupí tu také nevidomí bratři Martin a Tomáš Čejkovi z Broumova, nevidomý Pavel Minařík z Hradce Králové se svou sestrou Natálií, D-MEL z DDM Dobruška, děti z mateřské a základní školy speciální Nona z Nového Města nad Metují, Eliška Koblásová, Zdeněk Svědík a další.