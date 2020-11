/FOTOGALERIE/ Zatím jen mlha a déšť se snášejí na zelené svahy v Říčkách v Orlických horách. Na první návštěvníky se zdejší lyžařský areál však už několik měsíců připravuje. Do nové sezony vstoupí s investicí za desítky milionů korun, která lyžařům dopřeje komfort vyhřívané odpojitelné šestisedačky s bublinami, nejmodernější v Orlických horách. Už je zkompletovaná. Technologie i s depem na ukládání sedaček se nakonec vyšplhala na částku okolo 65 milionů korun.

V Říčkách v Orlickcých horách dokončují novou lanovku které bude již tuto sezonu vozit lyžaře na vrchol Zakletý. | Foto: Deník / Michal Fanta

"Lanovka už je připravená na zatěžkávací zkoušky, bude na ní 74 sedaček. Zatěžkávací zkoušky by měly proběhnou do konce listopadu. Na sedačky se umístí barely s vodou a lanovka se bude postupně pouštět. Co sedačka - to sud. Máme jich dost, zatěžkávací zkoušky na lanovkách se dělají každý rok," podotýká Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který areál provozuje.