Silničáři zavřou zhruba 300 metrů dlouhý úsek, od železničního přejezdu směrem k zastávce Semtín (vlečka).

Objízdná trasa pro osobní vozidla do i z Lázní Bohdaneč bude vedena přes Doubravice a Hrádek. Nákladní vozy pak musí přes Přelouč.

Změny v MHD

Na uzavírku upozorňuje i Dopravní podnik města Pardubic.

V pátek 11. listopadu a v pondělí 14. listopadu bude vozidlům MHD umožněn průjezd stavbou. O víkendu se stavba uzavře i pro vozy MHD.

„V sobotu a neděli 12. a 13. listopadu budou spoje linek 7, 11 a 33 ukončeny a zahájeny v zastávce Semtín, hlavní brána. Linka číslo 3 bude vedena po objízdné trase,“ informovala Jitka Malinská, mluvčí Dopravního podniku města Pardubic.

MHD v době uzavírky

Spoje linky č. 7, 11 a 33 s konečnou a výchozí zastávkou Rybitví,Uma,točna budou ukončeny a zahájeny v zastávce Semtín,hl. brána.

Zastávky Rybitví,závod, Rybitví,Uma, továrna a Rybitví,Uma,točna nebudou spoje obsluhovat.

Spoje linky č. 3 budou ze zastávky Semtín,hl. brána (zastávka na parkovišti) obousměrně vedeny odklonem přes Doubravice, Hrádek do zastávky L. Bohdaneč,aut. Nádraží.

V úseku L. Bohdaneč,aut. nádr. (st. č. 1) – Rybitví,závod bude zřízena kyvadlová doprava, se zastávkou u Rybitví,závod ve směru do Pardubic.

Na aut. nádraží v L. Bohdaneč bude umožněn vzájemný přestup cestujících mezi spoji linky č. 3 a kyvadlovou dopravou.

Spoje linky č. 18 budou ze zastávky Semtín,zastávka vedeny obousměrným odklonem přes Doubravice, Hrádek, L. Bohdaneč do zastávky Rybitví,závod (ve směru do Černé u Bohdanče bude tato zastávka přeložena na zastávku linky č. 3 ve směru do Pardubic) a dále po své trase. Spoje neobslouží zast. Semtín,hl. brána.