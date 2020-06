S dopravními omezeními musí od úterý počítat motoristé v části Častolovic na Rychnovsku. Od 16. června se začne s tamní největší investiční akcí roku, rekonstrukcí křižovatky ulic Sokolská, Havlíčkova a Školská. Potrvá až do konce srpna.

V Doudlebách nad Orlicí musí řidiči počítat s kyvadlovým provozem a kolonami. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

"Křižovatka bude kompletně uzavřena pro všechny dopravní prostředky. Pohyb v tomto území bude tak umožněn pouze pro pěší. Výjimku pro nezbytné zajetí do zóny můžou získat od dodavatele stavby, kterým je společnost Strabag, a.s., jen majitelé přímo dotčených objektů, a to po dohodě se stavbyvedoucím," informoval úřad městyse.