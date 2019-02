Zatímco lyžaři, kteří o víkendu zavítali do Orlických hor v rámci Evropského poháru ve slopestylu, měli na své kousky plno volnosti, řidiči marně hledali, kde zaparkovat své auto.

V blízkosti snowparku, který svými rozměry přiváděl návštěvníky v úžas, to chvilkami vypadalo, jako ve zvětšené verzi tetrisu. „Tam se vejdeš, ale asi budeš mít trošku problém s tím, aby ses dostal z auta. Na příští rok musíš zhubnout,“ navigovala jednoho z řidičů, který se snažil najít skulinku na přeplněném parkovišti, asi třicetiletá žena. Podobné štěstí s parkováním však neměl řidič Karel, který do Deštného vyrazil s rodinkou z Chrudimi: „Když jsem viděl, co se tu děje, tak jsem vyložil rodinu a už dvacet minut tu kroužím, abych našel místo.“ Starostka Deštného v Orlických horách Alena Křížová brala celou parkovací situaci s nadhledem a humorem. „To je dobře, že je všude plno. Horší by bylo, kdyby tu nebyla ani noha,“ uvedla Alena Křížová, která však chápala některé stesky na nedostatek parkovacích míst: „Někteří lidé chtějí zaparkovat co nejblíže, aby nemuseli dlouho šlapat. Ale snažíme se dělat co nejvíce pro to, abychom řidičům život ulehčili. Například otevíráme provizorní parkoviště. Navíc sem jezdi i skibusy.“