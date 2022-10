"Byla to neskutečná akce. V pondělí večer jsem nahlásila, že se manžel pohřešuje, a ještě v noci se rozjelo pátrání a psovod se psem přijel až z Náchoda," popisuje manželka turisty Alena Vaníčková. Rodina pohřešovaného nyní děkuje všem, kteří se na pátrání podíleli. "Vděčíme jim za to, že je tu dnes s námi," říká.

Pátrání s dobrým koncem. Pohřešovaného muže našli živého, skončil v nemocnici

Jan Vaníček je dlouholetým členem jičínského Klubu českých turistů a dobrovolný značkař. V pondělí po obědě se podle vyprávění Aleny vydal pěšky z Jičína do Ostružna, aby si značky nafotil. "V sedm hodin večer mi volal, že je v Ostružně a jde na autobus a v osm bude doma. Obvykle nosí telefon vypnutý, zpátky už jsem se nedovolala. A domů nedorazil," líčí Vaníčková sled událostí předtím, než v deset hodin večer volala na policii, že pohřešuje manžela.

Velká odezva

Ještě v noci začala obrovská pátrací akce, která pokračovala celé úterý. "Bylo neskutečné, kolik lidí se rychle zapojilo. Manželova fotka byla ve všech médiích a sdílely ji i stovky lidí na sociálních sítích. Odezva byla velká a do pátrání se zapojili také dobrovolníci. Nemohla jsem uvěřit tomu, jak skvěle spolu všechny složky záchranného systému spolupracují a jak sehraně ho hledají," popisuje Vaníčková. I v úterý ale bylo hledání neúspěšné. Akce pokračovala další noc a přes den ve středu, všichni zúčastnění už ale začínali ztrácet naději.

"Najednou přišla odpoledne zpráva, že manžela našel v lese u Ostružna houbař živého. Musela to být náhoda, že tam zrovna šel, je to část lesa, kam by vás normálně asi nenapadlo jít. Byl podchlazený a dezorientovaný, ale živý. Sanitka ho odvezla na zotavení do nemocnice v Jičíně, kde se o něj teď hezky starají. Prý si nic nepamatuje, musel to být náhlý zkrat," dodává Alena.

Co se přesně stalo a jak se drobnému muži podařilo přečkat dvě chladné podzimní noci venku, nikdo neví. Podle Aleny je důležité, že je živý v teple v posteli. "Nevíme, jak dlouho se bude zotavovat. Normálně s námi komunikuje a je o něj postaráno, ale přece jen to pro něj byl určitě hodně náročný zážitek, i když si na nic nevzpomíná," podotýká manželka ztraceného turisty.

V traumatizující zkušenosti, kterou ve dvou pátracích dnech rodina Jana Vaníčka prožila, hledá Alena alespoň nějaká pozitiva. "Bylo úžasné, jak se lidi zapojili a snažili se pomoct manžela najít, jak sdíleli jeho fotku a ptali se, jak se mohou zapojit. Poděkování určitě patří všem policistům, hasičům, dobrovolníkům, lékařům v jičínské nemocnici a také houbaři, jehož jméno mi sice policie nemůže říct, ale díky němuž se manžela podařilo včas najít," říká Vaníčková.