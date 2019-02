Orlické hory /FOTO/ - Tak vydatnou sněhovou nadílku v Rokytnici v Orlických horách nepamatují více než deset let. Náměstí se pod bílou peřinou doslova ztrácí a odklízet takové množství sněhu nejde tak rychle.

Kde je náměstí? Pod tou obrovskou haldou sněhu. Z okapů domů visí i více než metrové těžké rampouchy a silnici v centru lemují vysoké hradby sněhu, z nichž trčí jen vršky značek a pod nimiž náměstí doslova tone. Na odklizeném prostoru tady zaparkujete jen se štěstím. Tak to vypadá v současné době v Rokytnici v Orlických horách. Město dělá, co může, aby se s přívaly sněhu vypořádalo.

„Naposledy jsme tady měli takovou zimu asi v roce 2006 nebo ještě dřív. To bylo ještě víc sněhu a pod jeho vahou padaly chalupy a stodoly. Už jsme si za poslední léta odvykly, ale teď je sněhu dost. A ráno asi ve tři hodiny začalo znovu sněžit. Už by mohlo přestat,“ uvedl včera místostarosta Rokytnice v Orlických horách Petr Mareš.

Přiznává, že bílá nadílka a přináší ve městě problémy.

Všechno, co má kola, jezdí

„Lidi nám nadávají. Chtějí mít sníh co nejdřív odklizený. Ale my musíme jet podle nějakého plánu, musí být trpěliví. Všechno, co má kola, jezdí. Sníh odklízejí tři hoši z města a s traktory jezdí furt. Snaží se, jak to jde. Lidé by měli být shovívavější,“ dodal místostarosta.

Konečně pořádná lyžovačka

Zatímco ani motoristy takový příděl sněhu moc netěší, z neobvyklé nadílky sněhu mají naopak radost děti, které na náměstí staví sněhuláky a sjíždějí svah v rokytnickém lyžařském areálu Farák, kde konečně také pořádně nasněžilo

„Říkali mi, že až přijedu do Rokytnice, že to klouže a je to na zlámání nohy. U nás v Rychnově sněžilo celou noc, ale tolik sněhu nenapadlo. Pocházím odsud z Rokytnice a pamatuji si, že tu takové zimy kdysi bývaly. Je to krása,“ svěřila se jedna z návštěvnic.