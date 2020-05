"Odepsali jsme čtyři víkendy, z toho dva prodloužené třídenní, které bývají velmi výrazně návštěvnicky obsazené. Bylo to vidět i podle množství lidí, kteří se po lese pohybovali, i když jsme měli zavřeno. Uteklo nám 100 až 180 tisíc na tržbách," odhaduje vedoucí Muzea Pevnosti Hanička Pavel Minář . "Samozřejmě bezpečnost a zdraví jsou přednější, takže jsme to respektovali," podotýká.

I kvůli tomuto výpadku se Hanička v posledním květnovém týdnu otevírá nejen o víkendu, ale i v pracovní dny. Další ztrátu pak podle Pavla Mináře budou představovat neuskutečněné školní výlety v červnu: "Počet návštěvníků na jednu prohlídku je omezen na patnáct s možností rezervace. I kdyby se podařilo všechny prohlídky naplnit, budeme tak na 30 až 40 procentech běžného provozu."

Ani tady návštěvníky neminou bezpečnostní pokyny a dezinfekce na ruce, která je k dispozici hned na několika místech. Bez roušky je vstup zakázán. Pokladní je vybaven ochranným štítem, průvodci rouškami a jednorázovými rukavicemi pro přebírání vstupenek. K dalším opatřením se muselo sáhnout v místnosti, kde se prodává občerstvení. Například aby byly dodrženy doporučené vzdálenosti mezi sedícími, musel být výrazně zredukován počet míst u stolů.

I na Haničce panuje strach z možného zavlečení nákazy koronavirem. V muzeu pracují pouze tři stálí zaměstnanci a přes sezonu brigádníci. "V okamžiku, kdyby se tady nákaza prokázala, vyhlásí se karanténa a bez ohledu na to, zda jde o jednoho či dva nakažené, se objekt zavře a musí se celý dezinfikovat. Co se týká podzemí, hygienická služba mi navíc říkala, že plus 5 stupňů Celsia a vlhko je naprosto ideální živná půda pro bacil, vydrží tam několikanásobně déle než na povrchu na sluníčku," obává se Pavel Minář.

Jak navíc přiznává, vypořádat se se zmatenými metodickými pokyny nebylo zpočátku jednoduché. "Dostal jsem nakonec potřebné informace od Krajské hygienické stanice v Hradci Králové, byť mi bylo řečeno, že za to nezodpovídá ona, ale ministerstvo průmyslu a obchodu. Teď budeme doufat, že lidé budou rozumní a budou pokyny respektovat. Rozhodovat bude víkend, kdy tady bývá velké množství lidí. V sobotu je naplánovaných šest prohlídek, teoreticky se jich může zúčastnit dohromady 90 lidí oproti původním třem stovkám," říká Pavel Minář.

Nevylučuje přitom ani to, že při velkém zájmu by se mohl počet prohlídek navýšit, kdy by se sám také ujal role průvodce.

Případní návštěvníci si mohou prohlédnout nové zajímavosti, které přibyly v expozici umístěné v garážích, kde je k vidění rovněž vojenská technika. A pokud se vše podaří přichystat, od úterý 2. června by se prohlídky mohly rozšířit i o okruh vedoucí přes zrekonstruovaný dělostřelecký srub, který doposud nebyl veřejnosti přístupný.