Příští sobotu poslední hromadný výstup z Malých Svatoňovic, spojený s turistickým pochodem, a potom už bude vrch Žaltman bez rozhledny.

Ale jen na rok. Do doby, než na jejím místě vyroste nová. Bude vyšší o 12 metrů, modernější a splňovat současné normy.

Obec Malé Svatoňovice chce letos získat stavební povolení, přes zimu vyrobit konstrukci a do prázdnin instalovat novou rozhlednu. Na její zhotovení vypíše veřejnou soutěž. „Nová rozhledna bude mít 22 metrů s výhledovými plošinami a bude tak moci uspokojit návštěvníky úžasnými výhledy do regionu Kladského pomezí,“ vysvětlil starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník.

Podobný vzhled

Konstrukce rozhledny bude ocelová, pozinkovaná, s točitým schodištěm a čtyřmi úrovněmi. „Příliš jsme se nevzdálili vzhledu současné rozhledny. Dost ji připomíná,“ řekl starosta.

Stará rozhledna přestala vyhovovat, nebylo z ní takřka vidět. Výhledy z oblíbeného výletního místa Jestřebích hor už nejsou to, co bývaly. Rekonstrukce rozhledny z roku 1967 by byla tak jako tak nutná. Ve šrotu ale neskončí. Rozeberou si ji nadšenci z Červeného Kostelce, díky kterým nepůjde o klasickou demolici. „Mají v úmyslu starou rozhlednu zrenovovat a jednou v budoucnu ji někde instalovat. Mohla by tak zůstat v regionu,“ přiblížil Vladimír Provazník její další osud.

Lidé si kupují schody

Obec Malé Svatoňovice vypsala na stavbu nové rozhledny Žaltman od 1. července 2017 veřejnou sbírku. Na transparentní účet lidé poslali do této doby 1 562 631 Kč. Můžou si dokonce koupit svůj schod na nové rozhledně, který bude označený jejich jménem. Řada lidí už toho využila. „Měli jsme představu, že vybrat 1,5 milionu korun bude základ, abychom se mohli pustit do stavby. To se podařilo,“ konstatoval starosta Malých Svatoňovic. Celkové náklady očekává ve výši 3,5-4 miliony korun.

Rozhledna Žaltman pochází z let 1966 až 1967. Postavili ji svépomocí členové TJ Baník Malé Svatoňovice.