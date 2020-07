/FOTOGALERIE/ Ve zdevastovaném areálu bývalého pivovaru, původního renesančního zámku v Rudníku, se pivo vařilo naposledy v roce 1953. Později sloužil pro JZD a drůbežárnu. Pro pivo tam přitom kdysi jezdily pivovarské povozy z Prahy, Plzně i Bavorska. Teď má naději, že přestane pustnout. Ruiny kulturní památky křísí pražský architekt Josef Smutný se svým týmem z architektonického studia Ilex design. Příští sobotu 18. července pustí do areálu veřejnost při prázdninové akci s hudbou, prohlídkami částí pivovaru, malým trhem, občerstvením, debatami u kulatých stolů, výstavou a dalším programem od 10 do 20 hodin.

Bývalý pivovar v Rudníku zažil největší rozmach za éry rodinné firmy Kluge na přelomu 19. a 20. století. Pro pivo tam jezdily pivovarské povozy z Prahy, Plzně i Bavorska. | Foto: Deník/Jan Braun

V úmyslu má vybudovat v bývalé budově chladového hospodářství první České centrum architektury. To by tak nebylo v Praze, ale v dvoutisícové krkonošské obci Rudníku. S někdejším slavným pivovarem, který zažil největší rozmach za éry rodinné firmy Kluge na přelomu 19. a 20. století, má také další záměry. „Prostorové kapacity bývalého nejmodernějšího pivovaru v Čechách nám dávají možnost propagovat architekturu, územní plánování a stavbu měst v severovýchodním regionu. Česká republika je jediná země vyspělé evropské civilizace, která nemá centrum architektury. To, že takové centrum není v Praze, je naše národní ostuda,“ říká Smutný.